Tri saveta za brže pokretanje vašeg Windows računara

Da li je vaš Windows računar izuzetno spor prilikom pokretanja?

Isprobajte ove korisne savete koji će vam pomoći da uštedite vreme prilikom pokretanja računara

Novi računari sa Windows-om često se pokreću za nekoliko sekundi, ali većina njih postaje sporija vremenom. Ako tražite načine da smanjite vreme pokretanja svog računara, evo tri saveta i trika koji vam mogu pomoći da uklonite te dragocene sekunde i uštedite puno vremena na duže staze.

Onemogućite aplikacije koje se pokreću pri pokretanju sistema

Kao i mobilni uređaji sa Androidom i iOS-om, i Windows računari pokreću neke programe svaki put kada ih pokrenete. Dok mobilni telefoni imaju nekoliko procesa koji se pokreću u pozadini, Windows računari imaju mnogo toga što se dešava. Ovi programi mogu se povećavati vremenom kako instalirate nove softvere na svoj sistem, usporavajući vaš računar do nivoa hoda. Međutim, većinu njih možete lako onemogućiti iz odeljka za pokretanje Windows Task Manager-a.

Da biste to uradili, otvorite Task Manager ili desnim klikom na traku sa zadacima ili pritiskom na tastere Ctrl+Alt+Del na tastaturi i klikom na Task Manager u prozoru koji se pojavi. Kada to uradite, pronađite i kliknite na karticu “Startup” na vrhu trake. Videćete listu aplikacija koje se učitavaju svaki put kada pokrenete računar.

Većina njih može se bezbedno onemogućiti, ali neke mogu onemogućiti određene funkcije. Međutim, ove aplikacije normalno funkcionišu kada ih ručno otvorite. Takođe, desnim klikom na naziv aplikacije dobićete opciju da pretražite šta aplikacija radi na Internetu. Redizajnirani Task Manager Windowsa 10 i Windowsa 11 takođe prikazuje koliki je uticaj svakog programa kada pokrenete računar, tako da možete lako onemogućiti one koje ne želite.

Nadogradite svoj HDD na SSD

Postoji nekoliko softverskih trikova koji vam mogu pomoći da uštedite nekoliko sekundi prilikom pokretanja računara, ali softverske optimizacije mogu samo toliko. Ako koristite Windows računar sa hard diskom i možete izdvojiti nešto novca da ga ubrzate, pobrinite se da nadogradite svoj stari mehanički hard disk na Solid State Drive, poznat i kao SSD. Za razliku od tradicionalnih hard diskova sa pokretnim delovima, ovi pogoni nude ogromna poboljšanja u brzini na svim poljima.

Instaliranje Windowsa na SSD-u takođe čini vaš čitav sistem bržim i responsivnijim, pri čemu se i vreme učitavanja aplikacija poboljšava. Pošto Windows zauzima između 20GB do 50GB prostora, uvek možete izabrati jeftini SSD od 120GB.

Hibernacija ili stavljanje računara u režim mirovanja

Iako ove opcije tehnički ne ubrzavaju pokretanje računara, korisne su ako ste osoba koja često proverava svoj sistem ili ne želi da isključuje svoje mašine. Većina modernih laptopova automatski ulazi u režim mirovanja kada zatvorite poklopac, omogućavajući vam da brzo nastavite svoj rad nekoliko sekundi nakon što ih ponovo otvorite.

Međutim, režim mirovanja nije idealan za desktop računare. Tu dolazi u obzir opcija hibernacije. Ako hibernirate Windows računar, sačuvaće sve aplikacije koje su bile otvorene u trenutku kada ste pritisnuli dugme za hibernaciju, dok vam omogućava da isključite glavno napajanje. Međutim, ova funkcija je podrazumevano onemogućena.

Da biste omogućili opciju hibernacije na svom Windows računaru, otvorite Start meni, potražite i kliknite na “Control Panel”. Zatim kliknite na “Power options” i sa leve strane izaberite opciju “Choose what the power buttons do”. Sada kliknite na “Change settings that are currently unavailable”, označite polje za “Hibernate” i pritisnite dugme “Save changes” na dnu.

