Tri sjajne igre koje možete započeti i završiti ovog vikenda

Nije uvek moguće da provedete desetine sati igrajući video igre; ponekad jednostavno želite kompaktno iskustvo bez beskrajnih sporednih zadataka. Zato smo odabrali nekoliko odličnih igara koje možete lako započeti i završiti tokom jednog vikenda. Sve ove igre dostupne su na više platformi, pa uključite svoj omiljeni uređaj, opustite se i uživajte u kratkom (ali nezaboravnom) putovanju.

Stray

U igri Stray, igrate kao mačka. Ako vam to nije dovoljno da vas privuče – ne znamo šta jeste! Ali evo još malo informacija: ovo je avantura iz trećeg lica o mački koja se odvojila od svoje porodice i završila u neobičnom, neonski osvetljenom gradu naseljenom robotima. Dok lutate ulicama i krovovima, otkrivate misteriju i izbegavate čudna stvorenja u pokušaju da pobegnete. Igra je šarmantna na mnogo načina i neverovatno je zabavno videti svet iz mačje perspektive, ali nije samo „slatka“ – Stray ima izražen sajberpank ton, sa mračnim i atmosferičnim okruženjima. Uz pomoć dron-prijatelja, možete komunicirati sa robotima i saznati više o njihovim životima i gradu. Rešavaćete zagonetke, testirati svoje veštine skakanja i tragati za kolekcionarskim predmetima. Iako možda ne donosi revoluciju u igranju, igra je vrlo lepo izvedena, ima odlične kontrole i zanimljivu distopijsku priču. Ne traje predugo. Mačkolino savršeno!

Brothers: A Tale of Two Sons

Možda poznajete reditelja igara Josefa Faresa po njegovim kooperativnim hitovima poput It Takes Two i A Way Out, ali pre toga je napravio jednako sjajnu igru: Brothers: A Tale of Two Sons. Ovo je iskustvo za jednog igrača, u kom istovremeno kontrolišete dva brata pomoću dva analogna džojstika, vodeći ih kroz fantastičan svet dok pokušavaju da spasu svog bolesnog oca. Tu su zagonetke iz okruženja i lagani elementi platformisanja, ali fokus je zapravo na putovanju. Braća zajedno prolaze kroz selo koje naseljavaju trolovi, lete kroz ruševine na čudnovatom stvorenju i bore se sa vukovima u mračnoj šumi. Igra i danas izgleda prelepo, sa filmskom kamerom koja klizi kroz pejzaže. Brothers ume da bude neočekivano mračna i emotivna, iako likovi ne govore pravim rečima. Možete je igrati u svom ritmu, ali preporučujemo da istražujete svaki kutak – naići ćete na posebne momente. Na kraju, ovo je priča o podršci između dva brata – i priča koju ćete dugo pamtiti nakon što završite igru.

Gorogoa

Gorogoa je slagalica kakvu do sada niste igrali. Igra na prvi pogled deluje jednostavno – pomerate i kombinujete ilustrirane panele kako biste napredovali. Možda zvuči dosadno, ali u praksi je apsolutno zadivljujuće – umetnički crteži su prelepi, a priča bez reči vodi vas na neočekivana mesta. Igra savršeno balansira težinu zadataka – podstiče vas da eksperimentišete, a da vas ne kažnjava kada pogrešite, i svaki put kada rešite zagonetku osećate se pametno. To je savršena igra za opuštanje.

Najbolje je da ne znate previše o Gorogoi pre nego što je zaigrate, jer deo čari dolazi iz otkrivanja. Ako volite logičke igre, teško da ćete se razočarati.

Izvor: Howtogeek