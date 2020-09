Tribeca filmski festival će proširiti gejming projekcije

Od sledeće godine, filmski festival Tribeca ugostiće filmove koji su posvećeni video igrama. Izgleda da su video igre postale medij pripovedanja, umestnosti i inovacija. Po prvi put, u zvaničnoj selekciji biće i video igre, a na sajtu festivala svi zainsteresovani mogu da se prijave i učestvuju.

Video igre u zvaničnom izboru festivala

Za sada, od video igara biće odabrane one koje “pokazuju umetničku izvrnost u pripovedanju priča“. Tribeca će razmatrati igre napravljene za web, konzole, virtuelnu stvarnost, proširenu stvarnost i mobilne uređaje, ali ne i stone igre. Oni koju uspeju da se probiju i dopadnu kritičarima i žiriju, imaće šansu da dobiju prvu nagradu Tribeca Games. Da bi sve bilo na zavidnom nivou i ispunjeno isključivo kvalitetom, festival je sastavio savetodavni odbor sačinjen od filmskih autora, kreativnih direktora velikim gejmerskih kompanija i drugih poznatih pojedinaca iz sveta gejminga.

Video igre se pojavljuju na Tribeca festivalu već dugo. LA Noire je prva igra koja je dobila nagradu još 2011. godine. Među drugim igrama koje su dobile tu nagradu spadaju i God of War, League of Legends i What Remains of Edith Finch. Od 2017. godine, festivalski deo namenjen igrama išao je u pratnji sa osnovnim filmskim programom, dok su VR igre prisutne na Tribeca festivalu već nekoliko godina. Sledeće godine, Tribeca festival biće održan od 9. do 30. juna.

