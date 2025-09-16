PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Trinity uvodi revolucionarni nosivi skener mozga

Tijana Barašević

Na Trinity College Dublin (TCD) stigao je jedinstveni nosivi skener mozga koji se opisuje kao “gamechanger” u istraživanjima neuroloških poremećaja.

Nova tehnologija otvara put ka ranom otkrivanju epilepsije, demencije i drugih poremećaja

Reč je o uređaju nazvanom Optically Pumped Magnetometers Magnetoencephalography (OPM-MEG), jednom od samo 14 takvih sistema na svetu i prvom u Irskoj.

Kako funkcioniše OPM-MEG

OPM-MEG koristi kvantnu tehnologiju kako bi u realnom vremenu pratio moždane mreže dok reaguju na različite kognitivne zadatke. Za razliku od klasičnih tehnika snimanja mozga poput MRI-ja, gde ispitanici moraju da leže nepomično, ovaj sistem koristi laganu, prilagodljivu kacigu. To omogućava ispitanicima da sede, pa čak i da se kreću tokom skeniranja.

Na ovaj način naučnici mogu da proučavaju moždanu aktivnost u prirodnijim uslovima – dok ispitanici obavljaju svakodnevne zadatke, ali i da lakše skeniraju decu i osobe s neurološkim poremećajima.

Prednosti u odnosu na konvencionalne sisteme

Klasični MEG skeneri mere magnetska polja koja nastaju tokom moždane aktivnosti, ali su veliki, glomazni i zahtevaju kriogeno hlađenje, što ih čini skupim i ograničava kretanje ispitanika.

Novi OPM-MEG sistem nudi više prednosti:

  • nosi se kao kaciga i prilagođava se svakoj veličini glave,
  • omogućava slobodno kretanje tokom skeniranja,
  • pruža veću osetljivost i preciznost,
  • ne zahteva hlađenje, pa je i jeftiniji za održavanje.

“Najveći iskorak u snimanju mozga u poslednjih 20 godina”

Profesor Redmond O’Connell, direktor nove MEG laboratorije u Trinity-ju, opisao je uređaj kao “najvažniji napredak u snimanju ljudskog mozga u poslednje dve decenije”.

„Novi OPM-MEG sistem pružiće naučnicima jedinstvene informacije o vremenu i mestu moždane aktivnosti, čime će se produbiti naše razumevanje rada mozga i porekla neuroloških poremećaja. To je pravi gamechanger za istraživače“, istakao je O’Connell.

Od istraživanja ka kliničkoj primeni

Za sada je skener dostupan isključivo za istraživanja, ali naučnici iz Trinity-ja, bolnice Beaumont i Nacionalne dečje bolnice rade na tome da ga HSE prizna kao dijagnostički alat i sredstvo za preshirurško mapiranje mozga. To bi moglo značajno poboljšati ishode lečenja pacijenata u budućnosti.

Nova era za istraživanja u Irskoj

Profesor Sinéad Ryan, dekan istraživanja na TCD, naglasila je da ovaj projekat dolazi u trenutku kada Institut za neuronauku Trinity (TCIN) slavi 25 godina postojanja.

„TCIN je dugo bio u samom vrhu istraživanja snimanja mozga na međunarodnom nivou, a rana primena OPM-MEG tehnologije potvrđuje našu ulogu pionira. Ovaj alat dodatno će unaprediti našu misiju razumevanja ljudskog mozga i uma“, izjavila je Ryan.

Dolazak OPM-MEG sistema u Dublin predstavlja prekretnicu u istraživanjima kognitivne neuronauke. Omogućavajući slobodu kretanja i veću preciznost, ova tehnologija otvara nove mogućnosti za rano otkrivanje i lečenje epilepsije, demencije i poremećaja pažnje, ali i za šire razumevanje funkcionisanja ljudskog mozga.

Izvor: Siliconrepublic

