Trinity uvodi revolucionarni nosivi skener mozga

Na Trinity College Dublin (TCD) stigao je jedinstveni nosivi skener mozga koji se opisuje kao “gamechanger” u istraživanjima neuroloških poremećaja.

Nova tehnologija otvara put ka ranom otkrivanju epilepsije, demencije i drugih poremećaja

Reč je o uređaju nazvanom Optically Pumped Magnetometers Magnetoencephalography (OPM-MEG), jednom od samo 14 takvih sistema na svetu i prvom u Irskoj.

Kako funkcioniše OPM-MEG

OPM-MEG koristi kvantnu tehnologiju kako bi u realnom vremenu pratio moždane mreže dok reaguju na različite kognitivne zadatke. Za razliku od klasičnih tehnika snimanja mozga poput MRI-ja, gde ispitanici moraju da leže nepomično, ovaj sistem koristi laganu, prilagodljivu kacigu. To omogućava ispitanicima da sede, pa čak i da se kreću tokom skeniranja.

Na ovaj način naučnici mogu da proučavaju moždanu aktivnost u prirodnijim uslovima – dok ispitanici obavljaju svakodnevne zadatke, ali i da lakše skeniraju decu i osobe s neurološkim poremećajima.

Prednosti u odnosu na konvencionalne sisteme

Klasični MEG skeneri mere magnetska polja koja nastaju tokom moždane aktivnosti, ali su veliki, glomazni i zahtevaju kriogeno hlađenje, što ih čini skupim i ograničava kretanje ispitanika.

Novi OPM-MEG sistem nudi više prednosti:

nosi se kao kaciga i prilagođava se svakoj veličini glave,

omogućava slobodno kretanje tokom skeniranja,

pruža veću osetljivost i preciznost,

ne zahteva hlađenje, pa je i jeftiniji za održavanje.

“Najveći iskorak u snimanju mozga u poslednjih 20 godina”

Profesor Redmond O’Connell, direktor nove MEG laboratorije u Trinity-ju, opisao je uređaj kao “najvažniji napredak u snimanju ljudskog mozga u poslednje dve decenije”.

„Novi OPM-MEG sistem pružiće naučnicima jedinstvene informacije o vremenu i mestu moždane aktivnosti, čime će se produbiti naše razumevanje rada mozga i porekla neuroloških poremećaja. To je pravi gamechanger za istraživače“, istakao je O’Connell.

Od istraživanja ka kliničkoj primeni

Za sada je skener dostupan isključivo za istraživanja, ali naučnici iz Trinity-ja, bolnice Beaumont i Nacionalne dečje bolnice rade na tome da ga HSE prizna kao dijagnostički alat i sredstvo za preshirurško mapiranje mozga. To bi moglo značajno poboljšati ishode lečenja pacijenata u budućnosti.

Nova era za istraživanja u Irskoj

Profesor Sinéad Ryan, dekan istraživanja na TCD, naglasila je da ovaj projekat dolazi u trenutku kada Institut za neuronauku Trinity (TCIN) slavi 25 godina postojanja.

„TCIN je dugo bio u samom vrhu istraživanja snimanja mozga na međunarodnom nivou, a rana primena OPM-MEG tehnologije potvrđuje našu ulogu pionira. Ovaj alat dodatno će unaprediti našu misiju razumevanja ljudskog mozga i uma“, izjavila je Ryan.

Dolazak OPM-MEG sistema u Dublin predstavlja prekretnicu u istraživanjima kognitivne neuronauke. Omogućavajući slobodu kretanja i veću preciznost, ova tehnologija otvara nove mogućnosti za rano otkrivanje i lečenje epilepsije, demencije i poremećaja pažnje, ali i za šire razumevanje funkcionisanja ljudskog mozga.

Izvor: Siliconrepublic