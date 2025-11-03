Trump i Si Đinping postigli jednogodišnje primirje u trgovinskom ratu

Lideri Sjedinjenih Američkih Država i Kine, Donald Trump i Si Đinping, postigli su dogovor o jednogodišnjoj pauzi u kaznenim tarifama koje su bile u središtu trgovinskog sukoba dve svetske sile. Tokom sastanka u južnokorejskom gradu Busanu, dvojica lidera razgovarala su o ključnim ekonomskim pitanjima, uključujući kinesku dominaciju nad retkim metalima i ograničenja izvoza NVIDIA AI čipova.

Privremeno primirje i smanjenje tarifa

Trump je ranije zapretio da će uvesti nove carine od 100% na kineski uvoz kao odgovor na Pekingovo pooštravanje kontrole nad retkim zemnim metalima, čija se prerada gotovo u potpunosti odvija u Kini. Ovi materijali su ključni za proizvodnju pametnih telefona, električnih vozila i vojne opreme.

U okviru privremenog dogovora, Kina je pristala da pauzira nove mere tokom narednih 12 meseci, dok je Trump zauzvrat pristao da smanji postojeće tarife za 10%.

NVIDIA čipovi i status AI tehnologija

Prema pisanju The New York Timesa, Trump je tokom sastanka sa Sijem razgovarao i o poluprovodnicima, ne isključujući mogućnost da se NVIDIji ponovo dozvoli prodaja AI čipova Kini.

Američka kompanija je u julu već dobila privremeno odobrenje da u Kini prodaje svoje H20 AI čipove, nakon prethodne zabrane početkom godine. Međutim, kineska vlada je navodno odgovorila tako što je naredila svojim najvećim tehnološkim kompanijama da obustave saradnju dok se ne sprovede nacionalna bezbednosna revizija.

Tokom sastanka nije bilo reči o potencijalnoj prodaji NVIDIA Blackwell čipova — najnaprednijeg AI procesora kompanije koji je još u razvoju, ali se smatra jednim od razloga zašto Kina pokazuje ograničeno interesovanje za H20 arhitekturu.

TikTok ostaje nerešen slučaj

Još jedno ključno pitanje ostalo je otvoreno — budućnost TikToka u Sjedinjenim Državama. Prema poslednjim informacijama, Trumpova administracija tvrdi da je blizu dogovora prema kojem bi američki investitori preuzeli većinski udeo u kineskoj aplikaciji za tržište SAD-a, ali do trenutka pisanja ništa još nije finalizovano.

Ovim privremenim dogovorom dve zemlje dobile su predah u trgovinskom ratu, ali ključna pitanja — od kontrole tehnoloških resursa do geopolitičkog uticaja u AI industriji — ostaju nerazrešena i verovatno će se ponovo otvoriti kada jednogodišnje primirje istekne.

