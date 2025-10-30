Trump – tehnološke kompanije i kriptovalute

Trump ruši istočno krilo Bele kuće kako bi napravio mesta za pozlaćenu veliku balsku salu. Predsednik kaže da poreski obveznici neće platiti račun od 300 miliona dolara i da će privatni donatori, uključujući i njega samog, platiti račun.

Velike tehnološke kompanije će platiti veliki deo toga, ako je suditi po listi donatora koju je Bela kuća objavila u četvrtak (mada se ne navodi koliko je svaki doprineo). Predstavljene su neke od najvećih tehnoloških kompanija u zemlji, uključujući Amazon, Apple, Google, Meta i Microsoft. YouTube, u vlasništvu Google, već je pristao da plati više od 20 miliona dolara projektu kao deo kontroverznog sporazuma o okončanju tužbe koju je Trump podneo 2021. godine, a kompanije su veliki donatori Trumpovih „neprofitnih organizacija“.

Kripto je takođe dobro zastupljen, sa donacijama od Ripple, Tether America, Coinbase i both Winklevoss twins . Pojavljuju se i giganti odbrane i telekomunikacija poput Lockheed Martin, Comcast, T-Mobile i Palantir.

Izvor: TheVerge