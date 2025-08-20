Trump traži smenu Intel-ovog CEO-a

CEO Intel-a, Lip-Bu Tan već se suočava sa velikim izazovima u pokušaju da okrene kompaniju u pozitivnom smeru. Sada ga zahtev američkog predsednika Trampa da podnese ostavku zbog veza sa kineskim firmama može dodatno poremetiti.



Tan „visoko kompromitovan“

Trump je izjavio da je Tan „visoko kompromitovan“ zbog svojih veza sa Kinom. Prema izveštajima u aprilu Tan je investirao u stotine kineskih firmi, od kojih su neke povezane sa kineskom vojskom.

Tan sada mora da se trudi da ubedi Trampa da je on prava osoba za oživljavanje poznatog američkog proizvođača čipova. To može odvraćati njegovu pažnju od planiranih mera štednje.

„To je ometajuće“, rekao je Ryuta Makino, analitičar u Intel investitorskom fondu Gabelli Funds, koji poseduje preko 200.000 akcija Intela.

Trumpova očekivanja da Intel troši više mogu biti problematična jer Intel nema kapacitet za takve investicije, kao što to rade Apple i Nvidia, dodao je Makino.

Apple i Nvidia su uložili stotine milijardi dolara u razvoj domaće proizvodnje. To je Trump predstavio kao povratak radnih mesta u SAD.

Intel je ranije bio jedan od najvećih korisnika CHIPS zakona iz 2022.godine. Ipak, Tan je značajno smanjio ambicije za gradnju novih fabričkih kapaciteta.

U julu je Tan najavio usporavanje gradnje fabrika u Ohaju, planirajući da fabrike pravi samo ako potražnja za Intel čipovima bude rastuća. To može dodatno pogoršati odnose sa Trampom.

Kompanija i Tan su, prema saopštenju Intela, ulagali u skladu sa Trumpovom politikom „America First“, ali nije bilo pomena o zahtevima za Tanovu ostavku.

Tan je saopštio da voli SAD i Intel, te da odbacuje tvrdnje o sukobima interesa.

Američki zakon ne zabranjuje državljanima SAD da ulažu u kineske kompanije osim ako su te kompanije na posebnoj listi kineskih vojno-industrijskih firmi.

Tanov slučaj privlači pažnju javnosti i može ugroziti poverenje investitora.

Izvor iz Intela naveo je da dodatna vladina kontrola samo otežava poslovanje i da je Tanova strategija da se fokusira na ključne proizvode. Njegov odlazak bi usporio neophodne promene.

Izvor: Reuters