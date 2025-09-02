TSMC će uvesti sistem za upravljanje poslovnim tajnama

TSMC će pokušati da bolje nauči svoje dobavljače i partnere kako da upravljaju svojim poslovnim tajnama.

TSMC, najnapredniji proizvođač čipova na svetu, pokreće sistem koji ima za cilj da nauči svoje dobavljače i poslovne partnere kako da kroz upravljanje poslovnim tajnama pokrenu inovacije.

Kompanija je izgradila sistem za upravljanje i korišćenje svoje riznice poslovnih tajni namenjen Evropi i Sjedinjenim Džavama. Sistem registruje poslovne tajne i pothranjen je podacima TSMC-a od 2013. godine.

Ovaj sistem nije novog datuma i već je upotrebi sa 20 lokalnih kompanija. Iskustvo je pokazalo da kroz zajedniči sistem poslovnih tajni kompanije uspevaju da se izbore sa olujnim vremenima i da lakše sprovode inovacije.

Osnovna ideja je da kompanije ne treba samo da štite svoje poslovne tajne već moraju da imaju katalog koji može da ukaže na potrebne inovacije.

Krajnji cilj ovog sistema svakako jeste da se tehnologija zadrži unutar kompanije i da ojača konkurentsku prednost TSMC-a.

Izvor: marketscreener.com