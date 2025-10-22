TSMC premašio očekivanja

Profit TSMC-a je skočio za 39%.

TSMC je objavio povećanje profita od 39,1% u trećem kvartalu u odnosu na prošlu godinu. Ovaj porast je premašio očekivanje i dostiglo novi rekord, a potražnja za čipovima ostaje i dalje visoka.

Najveći uticaj na porast profita je potražnja za čipovima AI kao i procesori namenjeni za Nvidia i AMD. Čini se da potražnja i ludilo za AI i dalje traje iako se sve više pokazuju nedostaci „nepogrešive“ tehnologije. TSMC od ovog ludila ubira plodove pa je podigla prognozu rasta prihoda za 2025. godinu za 30%.

Uspeh u radu je uticao i porast vrednosti akcija ove kompanije, ali briga i dalje ostaje prisutna. Sve veći pritisci Sjedinjenih Država i obavezivanje na otvaranje pogona u Americi će u velikoj meri obeležiti naredni period za ovu kompaniju. U takavom stanju će izaći iz ove oluje i dalje je neizvesno.

