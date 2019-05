Turistički brodovi za Nijagarine vodopade postaju električni

Turistički brodovi za Nijagarine vodopade kompanije Maid of the Mist biće zamenjeni novim na električni pogon. Svaki od brodova ima će kapacitet od oko 520 putnika, a dva broda osiguraće da više od 1,6 miliona turista godišnje ima „mirnu, tihu vožnju, koja im omogućava da bolje uživaju u buci i veličanstvu Nijagarinih vodopada“.

Za izradu nacrta Maid of the Mist zadužen je Propulsion Data Services, a dva broda trenutno gradi američki proizvođač brodova Burger Boat Company iz Viskonsina. Integrisani sistem napajanja i pogon je rad švajcarsko-švedske tehnološke kompanije ABB i podrazumeva litijum-jonske baterije i sistem napajanja na kopnu. Baterije će se puniti sedam minuta nakon svakog putovanja do 80% kapaciteta, što omogućava maksimalnu efikasnost i trajanje baterije. U međuvremenu, turisti će moći da uživaju u putovanjima bez buke motora i zagađujućih dizel goriva, što će im omogućiti da se u potpunosti usredsrede na prizor pred njima.

Dva broda će biti prvi potpuno električni, putnički brodovi bez emisije štetnih gasova koji će biti konstruisani i sklopljeni u SAD-u, a prvi putnici turisti koji budu želeli da plate vožnju moći će da se provozaju na jesen. „Smanjenje emisija štetnih gasova na Nijagarinim vodopadima nije samo važno za prirodu, već i dokazuje da su tehnologije koje omogućavaju održivu mobilnost već dostupne danas“, rekao je Peter Terwiesch iz ABB-a.

Očekuje se da će najveći deo građevinskih radova biti završen ovog meseca, nakon čega će se dva broda prebaciti na Nijagarine vodopade i smestiti u suvom doku Maid of Mist-a gde će se završni radovi finalizovati. Očekuje se da će prvi turisti ući u električne brodove u septembru 2019. godine.

Izvor: Digital Trends

