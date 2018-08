Turistički vodiči 2.0

Voleli ih ili ne, travel blogeri su važan faktor savremene turističke industrije. Kažu da su je oplemenili i učinili pristupačnijom, a da li je stvarno tako?

Travel bloger odnosno putujući bloger je osoba kojoj putovanje predstavlja hobi, a svoje zanimljive ili manje zanimljive priče beleži u svom online putopisu, tj. blogu. Travel bloger možda nije zvanično verifikovano zanimanje, ali neki od tog posla mogu i da žive.

Zašto ih ima toliko

Ako ste aktivni korisnik društvenih mreža, sigurno ste primetili ekspanziju travel blogera, što onih koji to stvarno jesu, što onih samoproklamovanih. Ne postoji zvanični trenutak u kom neko postaje travel bloger. Kada putovanja postanu vaš svakodnevni život, a ljudi po mrežama počnu da prate vaše putopise, možete smatrati da ste na dobrom putu. Ovo “zanimanje” sve je popularnije zato što je izuzetno atraktivno – plaćaju vas da putujete.

Ne zaboravimo ni travel blogere koji rade volonterski i prenose svoja iskustva zato što vole to da rade . Naravno, i jedni i drugi su na meti različitih turističkih organizacija, klastera, kompanija i destinacija. S druge strane, za to ne treba puno truda: blog i makar malo putopisnog dara i obavezno galerija lepih fotografija. Ako imate nešto više putopisnog dara i drugačiji ste, vi ste odličan potencijal.

Šta mi imamo od toga?

Travel blogeri su, kao i svi drugi blogeri, podložni kritici i raznim komentarima. Tu su oni redovni: “Baš ga briga, uživa tamo dok ljudi nemaju ‘leba da jedu”, “Ma, molim te, taj nijednom nije platio hotel”… Uzimali novac ili ne, putovali besplatno ili ne, zašto bi to ikome smetalo? Ljudi uživaju… a neki su čak i plaćeni za to. Ali mi smo nacija večitih kritičara svega na planeti…

Postoji puno mesta na kojima su “svi” bili, večito popularne destinacije, ali i ona druga, koja vam agencije neće reklamirati i za koja niste ni znali dok neko o tome nije nešto napisao. Jer je njega to mesto oduševilo. Jer on ne radi ono što želite da vidite ili čujete, već ono što on voli, i to deli s vama. Ono što mi imamo od svega toga jeste nešto novo. Neistraženo i lepo čak i u našoj zemlji za koju smo mislili da je “dosadna”. Sigurno ćemo pre poverovati ljudima i njihovim iskustvima nego reklami. Za razliku od turističkih vodiča, travel blogeri vam ne uzimaju novac za svoju uslugu. Doduše oni vas i ne vode, već vas upućuju.

Šta turizam ima od toga?

Industrija turizma odavno shvata značaj online scene i mogućnost svake reklame, bilo digitalne, print, OOH, TV, radio ili neke druge. Content marketing pokazuje svoju punu dominaciju u ovoj oblasti. Ljudi i njihove priče prodaju destinaciju. Više nas ne zanima to što je hotel na plaži, ni što je najjeftiniji, ni koliko je blizu centru grada. Zanima nas iskustvo, doživljaj i šta novo možemo da vidimo i iskusimo na već istraženim mestima. Prosečan hotel skoro ništa ne izgubi poklanjajući blogeru nekoliko besplatnih noćenja, a mnogo dobije. Zato su travel blogeri sve zanimljiviji turističkim organizacijama.

Koga da pratimo? Naravno, uvek možete pitati Google. U Srbiji postoji dosta zanimljivih travel blogova koji će vam sigurno otvoriti neko novo poglavlje u putovanjima i doživljaju destinacija. Dosadilo vam je da letujete na Zakintosu? Na Tajlandu ste već bili? Možda je vreme da ukucate whatifness.com i putuj.rs. A to će vas sigurno odvesti na još puno strana. Srećan put!

