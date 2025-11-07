TV sadržaj bez kompromisa: Vision AI prepoznaje scenu i prilagođava sliku u trenu

Zaboravite na ručno podešavanje postavki svaki put kad promenite kanal ili platformu. Nova linija Samsung televizora za 2025. godinu, uključujući top-modele Neo QLED 8K, OLED i Neo QLED, The Frame i The Frame Pro, uz unapređenu OLED Glare-Free tehnologiju i Vision AI, pretvara vaše ekrane u središta pametnih rešenja koja olakšavaju i unapređuju svakodnevni život.

Vision AI menja način na koji rade ekrani, pojednostavljuje, poboljšava i pojačava vaše svakodnevne doživljaje. Prepoznaje žanr i uslove u prostoriji, pa u deliću sekunde optimizuje kontrast, boje, oštrinu i pokret. Zahvaljujući pozadinskom osvetljenju i preciznoj kontroli svetla, tamne scene dobijaju dublju crnu, svetle ostaju čiste, a detalji ostaju vidljivi u svakom trenu. Takođe, zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji, boje na Samsung QLED televizorima su intenzivnije. Uz to, uređaji ne sadrže kadmijum i imaju TUV sertifikat za nisku emisiju plavog svetla.

Dakle, bilo da gledate derbi pod punim osvetljenjem dnevne sobe, filmski noir u polumraku ili brzu animaciju za najmlađe, Samsung TV uređaji donose stabilnu, prirodnu sliku bez zamućenja. U praksi to znači manje podešavanja, više uživanja. Samo se opustite jer napredna tehnologija odrađuje sve ostalo.

Vision AI „čita” sadržaj i ambijent, fino izoštrava detalje, ublažava šum i ističe ono što je važno – od lica u krupnom planu do sitnih tekstura u pozadini. Dok se vi bavite pričom, uređaj brine o tehnici. Rezultat je slika koja deluje potpuno prirodno.

Ako ciljate na onaj wow trenutak, Neo QLED 8K modeli su prava ulaznica. Velike dijagonale i napredna kontrola osvetljenja daju kontrast koji nosi scenu i u najsvetlijoj prostoriji i u večernjem ambijentu. Sport je čist i fluidan, filmovi izgledaju kao na bioskopskom platnu, a serije dobijaju dodatnu dozu jasnoće. Baš kao da ste podigli kvalitet celog dnevnog boravka za stepenicu više.

Za ljubitelje filmskog kontrasta i modernog dizajna, OLED sa Glare-Free tehnologijom donosi tamu bez odsjaja i konture koje ostaju mirne i u prostorijama punim dnevnog svetla. To je onaj tip slike koji ne traži kompromis: crna je crna, boje su bogate, a odsjaj prozora prestaje da bude tema razgovora. Sve izgleda onako kako je reditelj zamislio, samo bez borbe sa refleksijama.

Takođe, ako želite da se tehnologija stopi s prostorom, The Frame i The Frame Pro su namenjeni upravo tome. Kada ne gledate sadržaj, TV se pretvara u umetničko delo i diskretno gradi atmosferu u sobi. Tanki, elegantni okvir i pametni režimi prikaza znače da ekran ne dominira prostorom, već ga dopunjuje. Dnevna soba ostaje dnevna soba, samo sa boljom pričom na zidu.

Ipak, pametno iskustvo ne završava se samo na slici. Interfejs je čist i intuitivan, preporuke su smislenije što ga duže koristite, a povezivanje s drugim uređajima u domu postaje rutina koju obavljate bez razmišljanja. Deljenje sadržaja s telefona, brz prelazak između aplikacija, mir u glavi oko privatnosti i dugoročna softverska podrška, sve je tu da TV ostane svež i nakon nekoliko sezona.

Na kraju, izbor je stvar ukusa i navika. Bilo da vas privlači monumentalna jasnoća Neo QLED 8K, bezodsjajna elegancija OLED-a ili enterijerski šarm The Frame serije, dobićete sliku i zvuk koji se prilagođavaju vašem trenutku. Bez kompromisa i bez komplikacija.

Uz „Dual screen” promociju ne propustite nijedan trenutak zabave

Iskoristite priliku za unapređenje životnog stila uz vrhunsku tehnologiju i nenadmašnu praktičnost. Bilo da ste sportski zaljubljenik, zauzeti roditelj ili student, „Dual screen” Samsung promocija osigurava da ne propustite nijedan trenutak zabave koji vam je važan.

„Dual Screen” promocija traje od 13. oktobra do 9. novembra 2025. godine. Kupci koji kupe 65-inčni Neo QLED, OLED, The Frame ili The Frame Pro TV dobiće kao poklon 24-inčni Full HD Smart TV, dok oni koji odaberu ove modele od 75 inča ili veće, dobijaju 27-inčni Full HD Smart TV. Takođe, u promociju su uključeni i modeli od 98 inča (Q80C, DU9072 i QN90D), kao i Micro RGB modeli od 115 inča i Neo QLED modeli od 115 inča, koji dolaze sa besplatnim Full HD Smart TV-om od 27 inča.

