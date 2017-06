TV za domaćeg kupca

Vivax Imago 32LE74SM donosi interesantno viđenje pametnog televizora. Platforma je dobro osmišljena da ne opterećuje gledaoca nepotrebnim stvarima kada želi da gleda TV program, dok za neke naprednije opcije ostavlja mogućnost izbora. Na primer, prilikom gledanja snimljenih filmova, dozvoljava pokretanje multimedijalnog plejera ugrađenog u TV ili aktiviranje neke od Android aplikacija za tu namenu koje se mogu preuzeti iz Play prodavnice (VLC, BS Player, MV Player, Kodi…). A dodatni plus jeste to što, zahvaljujući pomenutoj platformi, TV postaje pravi multimedijalni kućni centar zabave i to po ceni običnog televizora.

You May Also Like