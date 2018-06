TVS‑873e: Igra osam diskova

Qnap je nedavno predstavio TVS‑873e, NAS prilagođen kako zahtevnoj firmi tako i modernom digitalnom domu.

Serija uređaja Qnap TVS‑x73e obuhvata nekoliko uređaja s 4, 6 ili 8 diskova; do nas je stigao najveći model TVS‑873e. Bela boja kućišta kod Qnap‑a tradicionalno znači da je NAS namenjen (i) kućnim primenama, te da će se možda naći pored televizora. I zaista, na zadnjoj strani kućišta ćete, uz ogromne ventilatore, USB 3.0 i mrežne priključke, ugledati dva HDMI 1.4b porta koji obezbeđuju reprodukciju full HD ali i 4k video‑sadržaja na 30 Hz, kao i audio konektore. To znači da filmove s diskova možete reprodukovati direktno na televizoru, oslanjajući se na jednostavni daljinski upravljač koji dobijate u paketu.

Vratimo se ipak glavnoj nameni ovog uređaja, a to je skladištenje podataka. Činjenica da NAS prima 8 diskova neminovno znači da je on prilično širok – TVS‑873e će zauzeti više prostora na stolu nego što smo navikli, ali zato daje mogućnost da uskladištite mnogo informacija. Ukoliko se opredelite za hard‑diskove kapaciteta 10 TB, smestićete do 80 TB podataka u ovo lepo dizajnirano kućište; kažemo do 80 TB, pošto ćete se verovatno odlučiti za neki od RAID režima koji štite podatke pa će korisni kapacitet biti nešto manji, ali i dalje ogroman. A po potrebi može da bude i veći, pošto mogu da se dokupe UX‑800P, UX‑500P ili REXP‑1000 Pro i tako doda još uređaja za skladištenje informacija, bili to 2.5/3.5“ hard‑diskovi ili SSD uređaji.

Prilikom montaže diskova treba biti pažljiv, pošto se oni ovoga puta ne šrafe za fioke, već se koriste plastične vođice koje čvrsto fiksiraju disk; u prvom pokušaju to nismo uradili dovoljno precizno, pa Qnap nije prepoznao diskove. Tek kada je sve na svom mestu, na malom displeju uređaja biva ispisano da je disk prepoznat, a onda na obližnjem računaru možete da pokrenete program za inicijalizaciju. Pošto smo na raspolaganju imali dva diska od po 2 TB, konfigurisali smo ih u RAID 1 niz i aktivirali snažnu AES‑NI enkripciju koja je podržana u hardveru. Posle završetka neophodnih procedura i sinhronizacije RAID matrice, kopirali smo na NAS veće količine podataka sa SSD‑a lokalnog PC‑ja. Kriva brzine prenosa nije bila „kriva“ – ravna linija dokazuje da je Qnap i ovde optimizovao performanse tako da možete računati na brzinu od 113 MB u sekundi. Istom brzinom smo uspešno kopirali podatke sa NAS‑a na lokalne diskove.

Za potrebe testiranje povezali smo NAS u lokalnu mrežu (jednim) Ethernet kablom, pri čemu se u paketu dobijaju dva, a NAS ima čak četiri Ethernet porta – očito je sve osmišljeno tako da uređaj bude efikasan u velikim mrežama u kojima mu istovremeno pristupa mnogo klijenata. Ako to nije dovoljno, može da se dokupi USB 3.1 10 GbE kartica ili odgovarajući 10 GbE adapter koji se ubacuje u jedan od dva PCIe slota. Tada se mogu dodati i SSD uređaji za keširanje upisa i čitanja, pa brzina (po tvrdnjama proizvođača) može da dostigne 1139 MB/s kod nekriptovanih, odnosno 1091 MB/s kod kriptovanih podataka.

Za kraj ćemo reći da ovaj NAS koristi AMD RX‑421BD quad‑core procesor, i da se po tome razlikuje od većine ranije testiranih modela koji su zasnovani na Intel‑ovim čipovima. AMD je i ovde pokazao da se dobro drži u takmičenju s velikim rivalom – GCN arhitektura treće generacije obezbeđuje visoke GPU performanse potrebne za rad s 4K video materijalom. Za korisnika izbor procesora nije preterano važan, pošto je QTS operativni sistem dobro prilagođen kako Intel tako i AMD platformi. Model koji smo testirali imao je 4 GB DDR4 memorije, što se pokazalo sasvim dovoljnim; ipak, dobro je znati da se memorija može proširiti do 64 GB jednostavnom ugradnjom modula.

Qnap TVS‑873e‑4G se dobro pokazao na našem testu i opravdao prilično visoku maloprodajnu cenu od 170.000 dinara. Uzmite ga u obzir ako imate potrebe za velikom količinom podataka, ili pomišljate da bi takve količine mogle zatrebati vašoj firmi u narednom periodu… NAS se ipak ne kupuje svakog dana.

(Objavljeno u PC#255)

