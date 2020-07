Twitch striming za tradicionalne sportove

Tokom pandemije Korona virusa, mnogo toga se promenilo u našoj svakodnevnici i navikama. Ljudi su počeli drugačije da se ponašaju, a između ostalog ne mogu da posećuju sportske manifestacije dok traje kriza. Zbog toga je Twitch odlučio da u središte svog striminga postavi tradicionalne sportove, kako bi fanovima pomogli da ostanu u kontaktu sa svojim omiljenim timovima dok traje zabrana posećivanja sportskih događaja.

Fudbalske utakmice na Twitchu

Twitch će u središte svojih striminga postaviti tradicionalne sportske prenose, kako bi pomogao fanovima da ostanu u vezi sa svojim omiljenim timovima i sportistima, i to sve dok nije omogućeno da budu prisutni uživo na događajima. Amazon će pokrenuti službeni TwitchSports kanal i posebnu kategoriju za tradicionalne sportove. Prikazivaće se sadržaji iz liga kao što su NBA, UFC, NHL, kao i posebno profesionalni sportisti, i vodiči sa uživo prenosima za datu nedelju.

Striming platforma će pokrenuti udruživanje sa fudbalskim klubovima, ali onim pravim – Real Madrid, Arsenal, Juventus i PSG. Sva četiri kluba će sa Twitchom proizvesti ekskluzivne i interaktivne materijale za fanove koji se pridruže novom kanalu. Strimovi će trajati do dva sata, a emisije će voditi fudbalska zvedzda Jimmy Conrad. Emitovaće se NBA, Arsenal, House of Highlights i UFC, a obećanja o interaktivnosti sa fanovima su velika. Fanovi mogu da očekuju AMA sesije (Ask Me Anything), ankete i druge zanimljivosti, a domaćini će komunicirati u okviru Twitch četa.

