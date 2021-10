Twitch uskoro uvodi dugme za premotavanje

Emisije onlajn će uskoro moći da se premotaju unatrag, kako bi se ono što je zanimljivo ponovilo ili ono propušteno- nadoknadilo. Kompanija Twitch upravo testira ovu opciju na nekim korisnicima.

Paralelno premotavanje na Twitch-u

Premotavanje će se vršiti dva minuta unazad a, zahvaljujući “slika u slici” prozoru koji se pojavljuje iznad četa, moguće je, uporedo, pratiti strimovanje uživo. Uslov za opciju premotavanja jeste da strimer ima omogućen VOD (video on demand).

Twitch je objavio da će nova opcija biti testirana na oko jedne četvrtine korisnika. Pored ove opcije, možemo da očekujemo testiranje još dva dugmeta: Remind me i The Watch Trailer. Remind me će služiti kao podsetnik za zakazano strimovanje a The Watch Trailer je opcija koja omogućava trejler kanala.

Testiranja se očekuju u toku sledećeg meseca, nakon čega će opcije biti uklonjene.

