Twitter će zaposlenima omogućiti rad od kuće na neodređeno vreme

Brojni tech divovi mesecima omogućavaju zaposlenima da rade od kuće, dok pandemija traje, ali Twitter ide korak dalje. Društvena mreža potvrdila je za BuzzFeed News da će mnogim zaposlenima dozvoliti da rade od kuće na neodređeno vreme, i to ne samo dok je COVID-19 pretnja, već i nakon toga.

Neki će morati da dođu zbog održavanja servera i drugih ličnih aktivnosti, ali oni koji mogu da opravdaju rad na daljinu možda neće morati ponovo da kroče u kancelariju. U pismu zaposlenima koje najavljuje ovu politiku, CEO Twitter-a Jack Dorsey rekao je da je malo verovatno da će kompanija ponovo otvoriti kancelarije ili dozvoliti većinu poslovnih putovanja do septembra, a fizički događaji su otkazani za 2020.

Transformacija načina rada nakon pandemije

Nije potpuno iznenađujuće da Twitter to učini, i to ne samo zbog relativno fleksibilne prirode razvoja internet usluge. Fizička prisutnost može da bude skupa zbog osnovnog kancelarijskog prostora, načina ponašanja koji ide uz to, selidbi i putnih troškova. To bi dugoročno moglo da uštedi novac jer Twitter treba samo da prilagodi sistem rada za one radnike koji treba ili žele da dolaze u kancelariju.

To u određenoj meri takođe potvrđuje da pandemija može da transformiše stav prema radu od kuće. Dok su kompanije dugo insistirale na tome da ljudi dolaze zbog saradnje i interakcije među ljudima, neke mogu da odluče da to jednostavno nije potrebno ili čak da napreduju ostajući ovako kako sada stoje. Radom na daljinu izbegavaju se duge vožnje do i od kancelarije i razni problemi, a istovremeno stvara se prostor za više provedenog vremena sa porodicom – neki zaposleni u Twitter-u se možda neće odreći toga bez obzira koliko je napolju bezbedno.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet