Twitter dodaje informacije o COVID-19 pandemiji u korisničkom timeline-u

Globalna pandemija koronavirusa nas je naterala da brzo i bez previše razmišljanja menjamo svoje navike i ponašanje. Međutim, nakon godinu dana, to se pokazalo kao nedovoljno da se svi kolektivno izborimo sa ovom bolešću i nastavimo normalno da živimo, onako kako smo to radili pre epidemije. Zbog toga, IT giganti nas uz pomoć svojih poznatih servisa i društvenih mreža podsećaju na neke činjenice koje ni u jednom trenutku ne smemo da gubimo iz vida. Twitter je otišao korak dalje, pa će od sada svi korisnici u vrhu svojih vremenskih linija moći da vide informacije o procesu vakcinacije.

Twitter želi da korisnici imaju pristup najnovijim informacijama

Počevši od ove nedelje, korisnici Twittera videće na vrhu svojih vremenskih linija informaciju o vakcinama protiv COVID-19, saopštila je kompanija u ponedeljak. Obaveštenje će podsećati ljude na informacije o bezbednosti i efikasnosti tih vakcina od stručnjaka za javno zdravlje. Kako vakcinacije protiv COVID-19 postaju sve dostupnije, želja Twittera je da korisnici u svojim zemljama imaju pristup najnovijim informacijama.

Mera prati slične akcije sa drugih društvenih mreža. Juče je YouTube počeo da emituje PSA infomracije o vakcini protiv COVID-19, ističući sve stvari kojima se ljudi mogu radovati kada se pandemija završi. Facebook u međuvremenu objavljuje obaveštenja koja ljudima daju do znanja kada njihova država otvara mogućnost vakcinacije za sve odrasle. Kompanija planira da prikaže upit u drugim zemljama kada to ima smisla. U svakom slučaju, ovo je drugi način da ljudi pronađu te informacije.

