Twitter je konačno dobio učitavanje Instagram linkova

Konačno su uvedene kartice za pregled Instagram linkova na Twitter-u i na aplikaciji i na vebu. Ako sada neko podeli Instagram post videće se slika koja se nalazi na linku. To će korisnicima znatno olakšati odluku da li žele da nastave na Instagram link ili ne žele.

Ovaj potez Twitter-a je neka vrsta razrešenja duge svađe. Instagram-ova integracija fotografija sa Twitter-om je nestala 2012. godine. Od tada je Twitter želeo da „bude vlasnik“ sadržaja, dok je Instagram želeo da privuče što veći broj korisnika na svoju mrežu. Zato je veliko iznenađenje „popuštanje“ Twitter-a. Do sada javnosti nisu poznati razlozi zašto je Twitter sa jedne strane popustio ali isto tako nije jasno zašto je Instagram dozvolio da se slike učitaju na Twitter-u kada takva odluka značajno smanjuje verovatnoću da će se korisnik odlučiti da poseti takav link. Obe kompanije do sada nisu dale saopštenja koja bi mogla da nagoveste kako je i zašto došlo do sporazumnog rešenja.

