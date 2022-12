Twitter je navodno otpustio advokata Elona Muska

Kompanija se priprema za niz pravnih postupaka oko neplaćanja svojih obaveza.

Twitter nastavlja da otpušta osoblje i gomila svoje račune za plaćanje

Na jednom od svojih prvih zajedničkih sastanaka nakon što je preuzeo kompaniju u oktobru, Musk je rekao zaposlenima na Twitter-u da je finansijska pozicija kompanije loša. On je tada upozorio da bankrot „nije isključen“. Od tada, izgleda da je situacija na Twitter-u postala još teža.

Prema izveštajima New York Times-a, kompanija preduzima drastične korake da smanji troškove. Poslednjih „nedelja“ Twitter navodno nije plaćao kiriju za svoje glavno sedište u San Francisku kao i za kancelarije u drugim zemljama. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao New York Times, kompanija je takođe odbila da plati račun od 197.725 dolara za čarter letove.

U isto veme, kompanija otpušta osoblje. Iako je Musk nedavno rekao zaposlenima da je kompanija završila sa otpuštanjem. Sad je otpušten Nelson Abramson, globalni šef infrastrukture. Kompanija je takođe raspustila svoj Savet za poverenje i bezbednost spoljnih savetnika.

Prema New York Times-u, Musk i drugi rukovodioci su takođe govorili o potencijalnim posledicama uskraćivanja otpremnina hiljadama ljudi koji su poslednjih nedelja otpušteni iz kompanije. Kada je prvi put preuzeo vlasništvo nad Twitter-om, Musk je navodno razmišljao o otpuštanju mnogih zaposlenih koji su kasnije otpušteni bez ikakvih otpremnina.

Međutim, ipak kraju je odlučio da američkim zaposlenima da najmanje dva meseca plate i jedan mesec otpremnine. To je potez koji je obezbedio da kompanija bude u skladu sa državnim i saveznim zakonima o radu.

Musk nije zadovoljan

Usred tih napora za smanjenje troškova, Musk je preoblikovao Twitter-ov pravni tim u iščekivanju pravnih sporova sa kojima će se kompanija verovatno suočiti u bliskoj budućnosti.

Nedavno je otpustio Alex-a Spiro-a. Advokat za krivična pravo bio je jedan od Musk-ovih bliskih saveznika. Naime, 2019. godine uspešno je branio Musk-a u njegovom zloglasnom slučaju za klevetu “pedo guy”.

Musk je optužio Alex-a da vodi pravne i političke timove kompanije. Zatim, Musk je navodno postao nezadovoljan svojim ličnim advokatom nakon što je saznao da je James-a Baker-a ​​zadržao kao zamenika generalnog savetnika Twitter-a.

Musk je navodno doveo dosta advokata iz SpaceX-a da popune prazninu koju su ostavili Spiro i Baker. Među onima koji sada savetuju Twitter su viši potpredsednik kompanije SpaceX-a i generalni savetnik Tim Hughes. Takođe, Musk je rekao zaposlenima da neplaćaju putne fakture i vrše plaćanja drugim prodavcima kojima kompanija duguje novac za usluge.

