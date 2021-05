Twitter-ov komercijalni servis koštaće 3 dolara mesečno

U javnosti su se pojavile prve (nezvanične) informacije o Twitter-ovom pretplatničkom servisu. Prema njima, servis će biti nazvan Twitter Blue, a osnovna mesečna pretplata će koštati tri dolara. Za uzvrat, korisnici koji se pretplate na ovu komercijalnu varijantu dobiće veliki broj dodatnih funkcionalnosti, među kojima će biti mogućnost da „povuku“ svoje tweet-ove, ili da ih organizuju prema svom nahođenju.

Najverovatnije će pretplata biti izdiferencirana na više različitih paketa, sa različitim uključenim funkcionalnostima i cenom.

Ako su ove informacije tačne, to ne bi bila iznenađujuća strategija kompanije. Relativno niska cena za nove, korisne funkcije koje su korisnici tražili, imala bi za cilj da privuče što veći broj pretplatnika. Zajedno sa nedavno predstavljenim „Tip Jar-om“, Blue bi mogao da bude deo širih napora kompanije da smanji svoju zavisnost od reklama, ali i da poveća stabilan priliv sredstava. Da li će ova strategija biti uspešna, ne možemo da znamo, ali činjenica je da mnogi korisnici upotrebljavaju Twitter zato što je besplatan i što preko njega brz način mogu da dođu do novih informacija, ili da proslede sopstvene informacije do zainteresovanog auditorijuma.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet