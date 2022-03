Twitter pokreće Tor uslugu za sigurnije i privatno tvitovanje

Twitter pokreće verziju svog sajta kao Tor onion servis, optimizujući ga za mrežu koja štiti privatnost i izbegava cenzuru.

Važan i dugo očekivani korak

Mreža Tor je dodata na stranicu podržanih browsera Twitter-a. Twitter-ova onion usluga je dostupna na https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion dok koristite Tor browser ili sličan alat. Iako ste već mogli da pristupite običnoj veb lokaciji Twitter-a preko Tor-a, novopokrenuta verzija dodaje više slojeva zaštite već anonimnom iskustvu pregledanja i dizajnirana je posebno za mrežu. Onion usluge se ponekad nazivaju skrivenim uslugama ili uslugama „tamne mreže“, iako se ovo drugo često odnosi na eksplicitno kriminalne sajtove kao što je tržište droge Silk Road.

Brojni veb-sajtovi nude verzije specifične za Tor, uključujući browser DuckDuckGo i novinske kuće kao što su The New York Times, BBC i ProPublica. Alati kao što je SecureDrop, koji The Verge i druge veb lokacije koriste za primanje bezbednih dokumenata, takođe rade kroz Tor. Tor šifruje veb saobraćaj i usmerava ga kroz niz servera da bi sakrio identifikacione informacije o korisnicima. To je popularan način za pristup sajtovima koji su podložni internet cenzuri. Neki provajderi internet usluga počeli su da cenzurišu sam Tor u decembru 2021. godine, ali je projekat Tor rekao za Vice danas da je stvarni nivo blokiranja varirao, a ruski korisnici i dalje mogu da se povežu preko Tor mosta.

Međutim, Twitter-ova onion usluga radi se mnogo duže i ima prednosti koje prevazilaze jednostavan pristup blokiranoj platformi. Primorava ljude da koriste Tor-ovu mrežu, jer ne radi sa običnim browserima, i štiti od nekih bezbednosnih rizika koje unose standardne veb adrese. Ako koristite Tor browser i kliknete [ili] unesete tačno odgovarajuću onion adresu, garantovano ćete biti povezani sa onim što očekujete – ili uopšte nećete. Posedovanje različite pristupne putanje takođe pomaže platformama kao što su Facebook i Twitter da lakše prate zlonamerne aktivnosti koje koriste prednost Tor-a (poput automatskog scrapinga ili napada na sajt) bez blokiranja ili degradiranja usluge za dobronamerne korisnike. Čak i ako većina ljudi ne koristi Tor za pristup Twitteru, to je poboljšanje za one koji ga koriste – i korak ka većem prihvatanju sistema.

Izvor: Theverge

Podelite s prijateljima

Tweet