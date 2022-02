Twitter radi na dugmetu „Leave this conversation“

Da li ste se ikada slučajno našli na početku veoma dugačke diskusije na Twitteru?

Tetira se nova funkcija

Napišete prilično bezazlen odgovor na tvit koji potom pokreće diskusiju u nastavku, a jedini način da izbegnete obaveštenje je da isključite ceo thread. To može da nervira i da se dešava prilično često, ako ste aktivni na Twitteru. Srećom, čini se da kompanija radi na testiranju dugmeta „leave this conversation“ kako bi olakšala napuštanje rasprave. Kao što se navodi u iskačućem prozoru, napuštanje konverzacije će ukloniti tag vašeg korisničkog imena iz razgovora. To će u suštini pretvoriti @ spominjanja vašeg korisničkog imena u običan tekst, sprečavajući buduća obaveštenja u toj konverzaciji i isključiti sva obaveštenja u tom thread-u.

To onemogućava da vas neko ponovo uvuče u razgovor ako ne želite da budete uključeni i sprečava ga da vas zatrpa notifikacijama. Kao što je uobičajeno kada se radi o funkcijama poput ove koje se testiraju, moglo bi proći mnogo vremena pre nego što vidimo da je predstavljena krajnjim korisnicima. Na primer, Twitter je jednom testirao funkciju da reaguje na tvitove pomoću emodžija. Ta funkcija je bila testirana još u junu 2020. i od tada nije ugledala svetlost dana. Za sada, međutim, izgleda da je Twitter svestan da se njegov trenutni sistem thread notifikacija definitivno može poboljšati.

Izvor: Xda-developers

