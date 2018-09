Twitter stavlja livestream na sam početak feed-a

Twitter olakšava praćenje live stream-ova naloga koje pratite. Sada, kad god nalog koji pratite započne stream i podeli tvit o tome, emitovanje će biti gurnuto na vrh vašeg timeline-a. Kompanija je najavila novu funkciju u tvitu.

Twiter se i ranije bavio live stream-om, u akcijama poput praćenja NFL utakmica, a njegova funkcija Happening Now je omogućila korisnicima da se upoznaju sa tekućim događajima tako što ih stavlja na vrh korisničkih feed-ova. Ovo je, međutim, prvi put da će svi stream-ovi sa svih naloga koje korisnik prati biti na vrhu timeline-a. Nova funkcija se trenutno pojavljuje na iOS-u i Android-u.

We’re making it easier to find and watch live broadcasts. Now, when accounts you follow go live, the stream will appear right at the top of your timeline.

Catch breaking news, your favorite personalities, and can’t-miss sports moments. Rolling out now on iOS and Android. pic.twitter.com/gka2NDHGDX

— Twitter (@Twitter) September 13, 2018