Twitter testira pristup inboxu preko linka na tvitu 

Twitter istražuje novi način slanja DM-a na iOS-u, a on uključuje omogućavanje korisnicima da uđu u vaš inbox preko linka na vašim tvitovima, zaobilazeći dugme DM na vašem profilu.

Ova funkcija će vam omogućiti da pošaljete DM direktno sa tvita

Platforma kaže da će ovo olakšati „započinjanje razgovora“ sa vašeg timeline-a – ali verovatno može dovesti do toga da krene u pogrešnom pravcu. Nuđenje prečice ka vašim DM-ovima može učiniti korisnike još podložnijim uznemiravanju. Umesto da moraju da kliknu na vaš profil da bi došli do vašeg inbox-a, korisnici mogu da podele svoja razmišljanja putem privatne poruke bez potrebe da napuste timeline (isto tako lako kao što mogu da odgovore na vaš tvit). Teško je videti kome bi tačno ova funkcija mogla da koristi. Davanje prečice korisnicima do nečijih privatnih poruka moglo bi da otvori Pandorinu kutiju problema. Twitter već zna da loši DM-ovi mogu biti problem, zbog čega je 2019. uveo funkciju koja automatski filtrira uvredljive DM-ove.

Iako je Twitter predstavio pop-up tab u stilu Mesenger-a na vebu 2020. godine, to zapravo ima smisla – za razliku od ovog novog DM dugmeta, ono vam zapravo ne daje prečicu da nekome pošaljete DM kao direktan odgovor na tvit, već vam omogućava da izaberete neki od postojećih razgovora (ili ukucate korisničko ime osobe kojoj želite da pošaljete DM).Ako ovo n ovo DM dugme ikada izađe iz faze testiranja, nije jasno da li će postojati opcija za korisnike da isključe funkciju iz bezbednosnih i razloga privatnosti. Ovaj konkretan eksperiment ne menja trenutna podešavanja ničijeg DM-a.

Izvor: Theverge

