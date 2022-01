Twitter više nije blokiran u Nigeriji

Država je blokirala društvenu mrežu nakon što je izbrisala tvit nigerijskog predsednika.

Twitter je otvorio lokalnu kancelariju

Nigerijci sada mogu ponovo da pristupe Twitter-u bez potrebe da koriste VPN-ove ili da se plaše posledica za to. Nigerijska vlada je ukinula zabranu Twitter-a 13. januara 2022. godine, više od sedam meseci nakon što je naredila telekom provajderima u zemlji da blokiraju društvenu mrežu. Kako navode CNN, Reuters i The Financial Times, Nigerija je odlučila da ukine zabranu nakon što je Twiter pristao da otvori lokalnu kancelariju.

Twitter je takođe morao da pristane da ispuni druge uslove koje je postavila vlada, uključujući „upravljanje zabranjenim objavljivanjem u skladu sa nigerijskim zakonom“. Društvena mreža mora da plaća i domaće poreze i da imenuje predstavnika u zemlji koji će biti zadužen za saradnju sa lokalnim vlastima.

Nigerija je prvobitno suspendovala Twitter u junu 2021.godine nakon što je društvena mreža uklonila tvit predsednika Muhammadu Buhari-ija koji je koristio platformu da preti građanima nakon napada na vladine zgrade.

Tada je Twitter objasnio da je objava prekršila njegovu politiku zloupotrebe. Nigerijske vlasti su uzvratile optuživanjem Twitter-a da dozvoljava da se njegova platforma koristi „za aktivnosti koje mogu da potkopaju korporativno postojanje Nigerije“.

Takođe su upozorili građane da će goniti one koji pokušaju da zaobiđu suspenziju korišćenjem VPN-a i sličnih alata. Bloomberg je još u oktobru izvestio da je Nigerija spremna da ukine zabranu, sve dok se Twitter koristi u zemlji za „poslovne i pozitivne angažmane“, ali je očigledno bilo potrebno još nekoliko meseci da se sporazum finalizuje.

Kashifu Inuwa Abdullahi, generalni direktor Nigerijske Nacionalne agencije za razvoj informacionih tehnologija, rekao je da je Twitter „pristao da deluje uz poštovanje nigerijskih zakona i nacionalne kulture i istorije na kojima je takvo zakonodavstvo izgrađeno“.

Društvena mreža je takođe očigledno pristala da radi sa vladom zemlje „na izradi Kodeksa ponašanja u skladu sa najboljim svetskim praksama, primenljivim u skoro svim razvijenim zemljama“.

