U 2017. godini, sopstveni biznis pokrenulo 4.000 ljudi

Nacionalna služba za zapošljavanje (NZS) je u protekloj godini kroz programe samozapošljavanja odobrila subvencije ljudima zainteresovanim za pokretanje sopstvenog biznisa. Ukupan broj ljudi kojima su subvencije odobrene je oko 4.000, a sličan broj očekuje se i u 2018. godini. Oni koji su počeli sopstveni posao pre svega se bave zanatima, uslugama i prerađivačkom industrijom, jer su to oblasti u kojima, kako je istakao direktor NSZ Zoran Martinović, može da se započne i održi biznis.

„Veliko je interesovanje za taj program. Otprilike zadovoljavamo nešto iznad 50 odsto od broja zainteresovanih za subvencije NSZ. Trudićemo se i u 2018. da najkvalitetniji programi i najbolji biznismeni dobiju naše subvencije”, kazao je Martinović agenciji Beta.

On je podsetio da podsticaji NSZ za samozapošljavanje, odnosno pokretanje sopstvenog biznisa iznose od 180.000 do 250.000 dinara, u zavisnosti od kategorije kojoj nezaposleni pripada. Martinović je naveo da će program samozapošljavanja biti podstaknut i novcem iz fondova EU.

Direktor NSZ naveo je da će u 2018. godini znatna sredstva biti izdvojena za prekvalifikaciju. Martinović je rekao da će se nastaviti sa klasičnim programima obuka za tržište rada za zanimanja poput pekara, mesara, knjigovođe, ali da će dominantne biti obuke za IT, koje bi trebalo da prođe više od 1.000 ljudi.

