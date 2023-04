U Beogradu zvanično predstavljeni najnoviji Samsung modeli OLED i Neo QLED televizora

Kompanija Samsung Electronics na globalnom Unbox and Discover 2023. događaju, prikazala je danas svoj najnoviji TV line-up, koji možete pogledati na sledećem linku.

Uoči ovog događaja Samsung je u Beogradu predstavio mogućnosti najnovije Samsung tehnologije za 2023. godinu, među kojima je najviše pažnje privukla nova linija televizora Samsung OLED i Neo QLED 8K. U ekskluzivnom prostoru event centra Fabrika, pored inovativne generacije televizora, izložen je i prošireni Bespoke portfolio jednostavnijih i modernih dizajnerskih rešenja prilagođenih željama kupaca koji uključuje usisivače, mašine za pranje i sušenje veša, šporete, frižidere… Zajedno, svi ovi vrhunski uređaji naglašavaju i povezano življenje, uz pomoć veštačke inteligencije i automatizacije. Prisutni su imali priliku da se uvere u moć SmartThings funkcija, koja korisnicima pruža centralizovanu platformu za upravljanje domom bez napora.

„ Mi u kompaniji Samsung želimo da pojednostavimo način na koji korisnici komuniciraju i koriste tehnologiju. Inovativna tehnologija, veštačka inteligencija, pametna rešenja, funkcionalan i moderan dizajn – sve to karakteriše Samsung uređaje. Kada je reč o televizorima, ponosni smo na tim koji je naporno radio u oblasti proširenja 8K ekosistema kroz tesnu saradnju sa različitim partnerima, među kojima je 8K asocijacija. Zajedno sa njima, Samsung uvodi nove načine uživanja u originalnom 8K sadržaju. Kao i do sada, kada dajemo nešto našim korisnima, gledamo da to bude najbolje u tom segmentu” izjavio je Dino Kovačević, Regionalni direktor prodaje potrošačke elektronike u Samsung Electronics.

Novo iskustvo gledanja uz premijum ekrane: Samsung Neo QLED 8K i Samsung OLED

Samsung je predstavio svoju Samsung OLED liniju za 2023. godinu, koja nudi besprekornu preciznost boja uz mapiranje boja Neuronskog Quantum 4K procesora – zahvaljujući čemu je Samsung OLED postao „prvi HDR OLED sa Pantone potvrdom na svetu“, precizan prikaz 2030 pantone boja i nedavno dodatih 110 nijansi boje kože. Uz navedeno, OLED linija televizora može da se pohvali vernom crnom bojom i neverovatno prirodnom slikom uz savršen kontrast i ekspresiju boja. Model S95C odlikuje apsolutna lepota minimalizna sa originalnim Samsung Infinity One dizajnom, dok pored izuzetnih funkcija modela S90C, jedinstvenu lepotu profila koji je tanak kao laserski zrak, definiše elegantna metalna završna obrada.

Najnoviji Samsung Neo QLED modeli imaju izuzetan kvalitet slike i zadivljujući dizajn uz besprekorno povezivanje i očaravajući zvuk. Potrošači sada mogu da uživaju u svom omiljenom sadržaju u 8K, uključujući i sadržaj koji gledaju preko YouTube-a, uz Auto HDR remasterovanje. AI remasterovanje može da poboljša zvuk snimaka niskog kvaliteta, dok Q-Symphony omogućava TV zvučnicima i kompatibilnim soundbar-ovima da rade sa precizno direktnim pojedinačnim zvučnim efektima, stvarajući imerzivniji audio doživljaj.

Premijum ekrani, od Neo QLED 8K do OLED i drugih, ne samo da verno prikazuju video materijal i fotografije u ultravisokoj rezoluciji, već mogu i da podignu iskustvo gejminga na potpuno nov nivo.

Rešenja za život po vašoj meri: Platforma SmartThings

Samsung je svestan da korisnici imaju raznovrsne tehnološke ekosisteme u svojim domovima i zato je pomogao da se osnuje Savez za povezanost doma, kako bi svi omiljeni uređaji korisnika funkcionisali zajedno bez obzira na brend. A u ime istinske povezanosti, Samsung takođe utire put za pametnije domove uz podršku MATTER-a, međunarodnog IoT standarda komunikacije koji obuhvata preko 220 globalnih kompanija. IoT centar je ugrađen u razne Samsung proizvode, uključujući Samsung Smart TV uređaje, za lako IoT povezivanje.

SmartThings platforma dodatno olakšava organizovanje pametnog doma, korisnici mogu da naprave mrežu povezanih uređaja koja njihov dom čini pametnijim, a život lakšim. Uređaji se jednostavno povezuju u jednom koraku i zbog toga korisnici mogu da još više uživaju u sinergiji koju stvaraju Samsung uređaji. Povezivanje televizora ili pametnih telefona sa drugim Samsung uređajima poput klima-uređaja, sušilice, frižidera i mašine za veš je automatsko i nikada lakše, dok novi Samsung Knox Vault hardverski čip kodira sve informacije sa povezanih uređaja i tako osigurava najviši nivo bezbednosti za korisnike.

Koraci u smanjenju uticaja na okolinu

Samsung je posvećen pružanju inovativne tehnologije i ekološke prakse koja život korisnika čini lakšim i boljim. U svakoj fazi radnog veka proizvoda, od sirovina preko proizvodnje, distribucije, korišćenja do reciklaže, Samsung stavlja održivost na prvo mesto i koristi različite tehnologije za osmišljavanje održivih proizvoda koji doprinose stvaranju zdravije planete za buduće generacije. Ovaj proces uključuje tri inovativna pristupa održivosti: pretvaranju CO₂ u reciklirane materijale, korišćenju manje materijala i ponovnom korišćenju proizvoda i ambalaže.

Samsung televizori, monitori i daljinski upravljači za 2023. godinu sadrže reciklirane materijale i dolaze u pakovanju koje koristi manje mastila i spajalica tokom proizvodnje. Takođe, razvijanjem VI energetskog režima korisnicima je omogućeno da prate energetsku potrošnju i obrasce korišćenja kako bi mogli da ih kontrolišu. VI energetski režim čak analizira sadržaj emitovan na ekranu da bi smanjio energetsku potrošnju bez odvlačenja pažnje sa sadržaja.

Dostupnost

Korisnici mogu da uživaju u najsavremenijoj generaciji televizora koju predvode modeli Samsung OLED i Samsung NEO QLED 8k za 2023. godinu. Samsung Neo QLED će biti dostupan po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 247.990,00 RSD, a Samsung OLED po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 273.990,00 RSD.

Svi kupci koji u promotivnom periodu od 20.3. do 9.4.2023. godine poruče pre svih OLED 55″ ili 65″, Neo QLED 55″ ili 65″ ili Neo QLED 8K od 65″ na poklon dobijaju Galaxy A53 5G. Ukoliko poručite pre svih Neo QLED 8K 75″ očekuje vas poklon Galaxy S21 FE, dok uz Neo QLED 8K od 85’’ na poklon dobijate Galaxy S22. Spisak proizvoda i uslove promocije potraži na ovom linku.

Unbox and Discover događaj možete pratiti ovde.

Za više informacija o ovogodišnjoj liniji TV uređaja i monitora posetite https://www.samsung.com/rs/tvs/

