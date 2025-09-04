U Bukureštu 5. i 6. novembra: Više od 1000 učesnika i vodeći globalni brandovi na premijernom Romania Security Summit

Predstojeći Romanian Security Summit, koji će biti održan 5. i 6. novembra u prostoru Romexpo Exhibition Centre, već sada beleži rekordno interesovanje industrije i učesnika. Više od 1000 ulaznica je već rasprodano, čime je potvrđeno da je ovaj događaj jedan od najočekivanijih sigurnosnih susreta u Istočnoj Evropi.

Struktura prijavljenih kompanija pokazuje da se radi o vodećim globalnim brendovima koji će u Bukureštu predstaviti svoja najnovija rešenja i tehnologije. Posebnu vrednost događaju daje činjenica da su ekskluzivni diamond sponzorski paketi već rasprodani, a među sponzorima se nalaze renomirane kompanije Alcatel Lucent Enterprise, Telesystem, Alarm automatika i KMW Systems.

Summit uživa snažnu institucionalnu i međunarodnu podršku. Pored domaćih institucija kao što su Rumunska policija i Služba za upravljanje hitnim situacijama, podršku su pružili i Messe Frankfurt, globalni lider u organizaciji sajmova, te Komora za promociju saradnje između Izraela i Rumunije. Ovakav okvir potvrđuje poziciju Romanian Security Summita kao ključne regionalne platforme za razmjenu znanja, inovacija i poslovne saradnje.

„Ogroman interes koji beležimo potvrđuje da je sigurnosna industrija prepoznala značaj ovog događaja. Naš cilj je da stvorimo prostor u kojem globalni brendovi i domaće institucije mogu zajedno oblikovati standarde sigurnosti budućnosti“, izjavio je Mircea Ciordas, predsednik strukovne komore za tehničku sigurnost Rumunije (Romanian Association for Security Technology – ARTS).

Broj mesta je ograničen, a registracija je moguća putem zvanične web stranice događaja: www.romaniansecuritysummit.com.

Romanian Security Summit zajednički organizuju stručni magazin za kompletna sigurnosna rešenja a&s Adria i strukovna komora za tehničku sigurnost Rumunije (ARTS).