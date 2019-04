U Dubaiju otvorena prva fabrika gde roboti proizvode registarske tablice

Svi već dobro znamo da je Dubai poznat po tehnološkim inovacijama, od imenovanja ministra veštačke inteligencije, obaveznog 3D štampanja zgrada, pametnih policijskih stanica, letećih policajaca i taksija, pa sve do pametnih registarskih tablica. Sada nam iz ovog grada stiže još jedna inovacija – otvorena je prva fabrika na svetu koja koristi robote u proizvodnji registarskih tablica vozila, kapaciteta 33.000 tablica dnevno.

Fabrika, koja se nalazi u Customers Happiness Centre u Deiri, koristi tehnologiju četvrte industrijske revolucije i primenjuje veštačku inteligenciju u štampanju registarskih tablica bez ljudske intervencije. U bliskoj budućnosti, RTA (Roads and Transport Authority) će instalirati 10 sličnih mašina u centrima pružalaca usluga i biće kontrolisane kroz centralnu fabriku RTA.

Za tehnološku implementaciju bila je zadužena nemačka kompanija Tonnjes Middle East. U ovom sistemu, robot prima elektronske naloge za štampanje putem sistema e-Licensing i počinje da štampa tablice bez ljudske intervencije. Sistem prati ciklus registarske tablice od proizvodnje do odlaganja koristeći QR kod koji je pričvršćen na tablici.

Mattar Al Tayer inaugurates first factory in the world to use robots in manufacturing of vehicle number plates, with capacity of 33,000 plates a day. The factory uses Fourth Industrial Revolution tech & AI applications to print without human intervention.https://t.co/O6NstrNnzU pic.twitter.com/LIHFuJuPN3

