U Evropi od 2020. samo električni Smart-ovi

Nemački proizvođač automobila Daimler prošle nedelje je na godišnjem skupu akcionara objavio da planira da elektrifikuje kompletnu svoju ponudu Smart automobila u Evropi, i to do kraja ove decenije. Na tržištu SAD-a, još od prošle godine prodaju samo električni Smart-ovi, a ista bi promena trebalo uskoro da zahvati i Evropu.

Ovaj potez u skladu je sa Daimler-ovom vizijom da do 2022. godine njihov Mercedes-Benz u svakoj klasi automobila ima barem jedan električni u ponudi. Kada je reč o Smart-u, do 2020. godine u Evropi će se prodavati samo električne varijante ovog malenog gradskog automobila. U istom razdoblju počeće i elektrifikovanje kombi vozila, kamiona i autobusa proizvedenih pod Daimler-ovim znakom.

