U novom eksperimentu dokazano da psi razlikuju reči

Mnoge studije su dokazale da psi obrađuju ljudski jezik slično kao i sami ljudi – koriste obe strane mozga da protumače govor tela onoga koji govori, ton i kontekst. To znači da mogu da zapamte brojne reči, uključujući i sopstvena imena i nadimke. Jedan novi eksperiment je još jednom pokazao da je to tačno.

U eksperimentu je učestvovao i patuljasti šnaucer Needle. Vlasnicima je odavno postalo jasno da Needle ne voli komšijskog psa po imenu Puma, jer bi svaki put kad neko izgovori tu reč počeo da besni. To znači da je reč „puma“ povezao sa omraženim psom.

Svako zna da psi reaguju na komande, pa sednu kad im se izda naredba „sedi“. U studiji koja je izašla u magazinu Current Biology je dokazano da mogu i više od toga, jer reči povezuju s objektima. Drugim rečima, znaju da određene reči znače određene objekte. Kada psi čuju te reči reaguju na njih, a snimci moždanih aktivnosti ukazuju na to da u svojim mozgovima aktiviraju određene predstave.

„Psi na reči ne reaguju samo naučenim ponašanjem“, kaže naučnica Marina Boros sa Odeljenja za etologiju na Univerzitetu Etveš Lorand u Budimpešti, „Već aktiviraju sećanje na objekat kad čuju njegovo ime“. Istraživači su želeli da bliže istraže implicitno razumevanje naziva objekata od strane pasa merenjem moždane aktivnosti koristeći neinvazivni EEG. U eksperimentu je učestvovalo 18 pasa i njihovih vlasnika.

Vlasnici su izgovarali nazive omiljenih igračaka svojih ljubimaca i odmah posle im pokazivali predmet. Ponekad su predstavljali odgovarajuću igračku, dok bi drugi put uzeli neku koja se ne poklapa. Vlasnik bi na primer rekao: „Zara, vidi, lopta“ i pokazao predmet, dok je moždana aktivnost psa snimana na EEG-u. Rezultati snimanja mozga pokazali su drugačiji obrazac kada je psima prikazan odgovarajući objekat u odnosu na nepodudaran. To je slično onome što su istraživači videli kod ljudi i široko je prihvaćeno kao dokaz za razumevanje reči.

„Nije važno koliko naziva predmeta pas razume – poznate reči ionako aktiviraju mentalne predstave, što sugeriše da je ova sposobnost generalno prisutna kod svih pasa, a ne samo kod nekih izuzetnih jedinki koje znaju imena mnogih objekata“, rekla je Boros. Otkriće da psi kao vrsta mogu generalno da razumeju reči na referentni način, baš kao i ljudi, moglo bi da promeni to kako naučnici razmišljaju o jedinstvenosti načina na koji ljudi koriste i razumeju jezik. To ima važne implikacije za teorije i modele evolucije jezika. Za vlasnike pasa, to je takođe važno saznanje – pazite šta pričate, pas je prisutan.

