U okviru projekta „Zdravo dvadesete” kompanije Galenika otvoren je novi konkurs za praktikante

Petu godinu zaredom platforma Zdravo dvadesete, pod pokroviteljstvom kompanije Galenika, otvorila je konkurs za stručnu šestomesečnu plaćenu praksu namenjenu mladima koji žele da postanu deo tima i učestvuju u izradi kreativnog i kredibilnog sadržaja namenjenog dvadesetogodišnjacima.

Platforma Zdravo dvadesete sada već tradicionalno organizuje konkurs sa ciljem da odabere četiri praktikanta koji će svoje kreativne ideje i predloge moći da pretoče u edukativni sadržaj namenjen upravo njihovim vršnjacima. Praksa je otvorena za studente osnovnih ili master studija koji nisu u radnom odnosu i imaju prebivalište u Srbiji.

U okviru programa prakse biće organizovane edukacije koje će doprineti stručnom usavršavanju kandidata odabranih u okviru konkursa, i to edukacije iz oblasti digitalnog marketinga, PR-a i poslovnih veština. Peta godina donosi i jednu novinu u programu, a to je rešavanje studije slučaja – konkretan i realan projekat kompanije Galenika. Praktikanti će tokom čitavog trajanja programa imati mentorsku podršku i pomoć, kao i mesečnu nadoknadu za obavljenu praksu.

Zdravo dvadesete praksa nastoji da prati potrebe mladih i zato podrazumeva fleksibilno angažovanje od četiri sata dnevno pet radnih dana u nedelji u hibridnom formatu rada, a sve sa ciljem da budući praktikanti mogu uskladiti svoje obaveze i vreme sa obavezama i odgovornostima koje će imati u okviru prakse.

Od zainteresovanih kandidata se očekuje da pošalju svoj CV, kao i video u trajanju do tri minuta u kom će se predstaviti i reći više o sebi, ali ujedno i pokazati svoje kreativne sposobnosti. Konkurs traje od 5. do 18. maja, nakon čega će biti organizovani intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Izbor praktikantskog tima biće objavljen polovinom juna, dok će praksa zvanično početi 30. juna i trajati do 26. decembra.

Detaljne informacije o konkursu, načinu prijave, uslovima i detaljima angažovanja možete pronaći na linku.

