U Srbiji počinje program za mlade talente kompanije Huawei

“Seeds for the future”, program za mlade talente kompanije Huawei Technologies namenjen studentima informacionih tehnologija po prvi put ove godine održava se onlajn i okupiće najbolje IT studente Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Nišu. Od 16. do 20. novembra mladi talenti će imati priliku da uče o 5G mreži, veštačkoj inteligenciji, sajber bezbednosti, kao i o teoriji liderstva i kineskoj kulturi.

Program u digitalnoj formi

Zbog pandemije koronavirusa Huawei svoj program za talente ove godine organizuje u digitalnoj formi, a sastoji se od intenzivnog online treninga u trajanju od jedne nedelje. Nakon pandemije, program će se ponovo nastaviti u Kini. Generalni menadžer kompanije Huawei Čen Čen, poželeo je dobrodošlicu svim studentima.

“Kako su informacione komunikacije značajno promenile modele poslovanja i korisnička očekivanja, upravo ovi treninzi postaju ključni u podučavanju mladih talenata izazovima moderne, digitalne, poslovne ere. Nadamo se da će svi studenti učešćem u ovom programu moći da saznaju više o kompaniji Huawei, ali i o tome na koji način možemo da doprinesemo našem društvu. Ovaj program smo započeli 2014. godine i do sada je učestvovalo više od 60 studenata iz Srbije”, istakao je Čen Čen.

24 studenta

Ove godine, u programu će učestovati 24 studenta Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta organizacionih nauka i Elektronskog fakulteta u Nišu. Osim o 5G mreži kao novoj generaciji mobilnih mreža, intenzivan digitalni kurs u trajanju od nedelju dana pružiće im uvid u međunarodne prakse u oblasti sajber bezbednosti i veštačke inteligencije. Takođe, imaće priliku da uče o teorijama liderstva i upoznaju kinesku kulturu.

Studenti će pored virtuelne ture kroz sedište kompanije Huawei u Šenženu, IoT-a i programiranja u cloud-u, takođe imati prilike da se upoznaju i sa Huawei mobilnim ekosistemom i funkcionisanjem HMS-a.

Na kraju – nagrade

Na kraju obuke, svi studenti koji uspešno polože završni ispit, od kompanije će dobiti Huawei sertifikate, kao i Huawei tablete i laptopove.

Pokrenut 2008. godine, program “Seeds for the Future” već duži niz godina održava se u Kini, u sedištu kompanije Huawei, a u programu su do sada učestovali studenti iz celog sveta, a stotine iz Evrope. U sklopu programa studenti su do sada imali prilike da borave u Šenženu i da upoznaju tehnologije koje je razvila i koje primenjuje vodeća IT kompanija.

Osnovni cilj SEEDs projekta je da omogući studentima da steknu stvarno praktično iskustvo iz prve ruke u jednoj od najvećih svetskih tehnoloških kompanija.

