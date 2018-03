U Srbiji više od hiljadu parafiskalnih nameta

Srpski privrednici i građani plaćaju 1.037 parafiskalnih nameta, od čega 668 se odnosi na različite takse, dok ostalo otpada na naknade i obavezna članstva i osiguranja. Registar nameta je dostupan na mreži, a izradu je pomogla američka organizacija USAID u okviru podrške regulaciji parafiskalnih nameta.

Kada se malo bolje pogleda pomenuti registar, verovatno se i sami privrednici i građani zapitaju kako uspevaju da plate sve što je navedeno. Mnogi od tih nameta nisu godinama menjani pa se, na primer, kod nas još plaćaju naknade za video-kasete. Takođe, Agencija za bezbednost saobraćaja naplaćuje troškove za uverenje za ispitivanje vozila. Samo pomenuti papir košta 300 dinara. Ko se odluči za prevoz avionom, plaća kartu i dodatno Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo 0,98 evra po putniku. Putnici taj namet ne plaćaju pri ulasku u avion, već im je unared uračunat u troškove prevoza.

Pomenute naknade nisu jedine koje građani i privreda plaćaju. Tu su još i nameti vezani za Centralni registar hartija od vrednosti, zatim beležnička tarifa. Posebno se plaćaju i naknade usluge Agencije za privredne registre. I sudski izvršitelji imaju svoju tarifu, propisanu zakonom. Naknada za izdavanje dokumenta od javnog značaja ima svoju tarifu. Najjeftinije je ako se to izdaje na papiru formata A3: jedan primerak staje šest dinara. Turisti koji odsednu u Srbiji plaćaju boravišnu taksu, a ona iznosi od 60 do 160 dinara, zavisno od kategorizacije objekta u kojem su odseli. Članstvo u strukovnim komorama je za pojedine delatnosti obavezno. Tako će, recimo, veterinari to platiti 300 dinara mesečno.

Izvor: Dnevnik

Podelite s prijateljima

Tweet