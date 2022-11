U susret BIZIT konferenciji – kompanija Vertiv!

Poslednje dve godine edge računarstvo ubrzalo je rast na distribuiranom edge-u zbog porasta rada na daljinu i promenljive potražnje za različitim aplikacijama.

Edge računarstvo je kretanje u nekonvencionalne prostore za kritičnu digitalnu infrastrukturu. Bilo da se nalazite u proizvodnom prostoru (industrijsko edge računarstvo), na spoljnoj lokaciji ili u maloprodajnom skladištu – rek postaje data centar. Fleksibilnost i standardizacija data centara postali su ključni.

Kada govorimo o edge računarstvu, skloni smo da se fokusiramo na IT stack i kritičnu infrastrukturu koja ga podržava. Akcenat je na spajanju te dve stvari. To dolazi kroz daljinski IT pristup koji je jednom nogom u operativnoj tehnologiji, a drugom u IT-ju – to je ono što je potrebno za omogućavanje network edge-a i podržavanje budućeg rasta.

Na ovogodišnjoj konferenciji BIZIT u Beogradu Ante Maršić, Channel Sales Director za CEE regiju u kompaniji Vertiv, održaće prezentaciju pod nazivom „Sedam uspešnih načina kako smanjiti downtime u data centru“ na kojoj će predstaviti Vertiv Edge portfolio proizvoda i rešenja koji omogućavaju poslovni kontinuitet, dostupnost i efikasnost rada kritične IT infrastrukture.

Vertiv VR rack vam daje fleksibilnost koja vam je potrebna uz jednostavnu instalaciju.

Podržava široku paletu IT opreme, uključujući: servere, storidže, svičeve, rutere, PDU jedinice, UPS uređaje i KVM svičeve.

Ne dopustite da vas prekid mreže uspori, tako što ćete zaštititi svoju mrežu od neočekivanih prekida Vertiv UPS rešenjima. Ispadi mogu biti skupi i štetni – ne samo dok nema struje već i u oporavku od nestanka. Vertiv-ovi uređaji neprekidnog napajanja (UPS) pružaju odgovarajuću snagu tokom kratkotrajnih prekida, prenapona i nestanka struje kako bi zaštitili vaše podatke, softver, hardver i drugu opremu, dok istovremeno održavaju kontinuitet poslovanja. Jedinice za distribuciju napajanja u reku (rPDU) su „poslednja milja“ u IT lancu napajanja. Oni ne samo da povećavaju broj uređaja koje rek može da podrži, već mogu pružiti uvid u potrošnju energije i omogućiti daljinsku kontrolu napajanja opreme na nivou utičnice.

Širenje i rast IT edge-a zahteva celovita rešenja za nadzor i upravljanje IT opremom, poput Vertiv Environet Alert-a i Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem-a.

Kako edge mesta dodaju više aplikacija i upravljaju s više podataka, razvijaju se u mikro data centre u kojima se toplotno opterećenje može brzo povećati. Slično većim data centrima, održavanje IT performansi i pouzdanosti zahteva specijalizovana rešenja za hlađenje, poput Vertiv™VRC-a, IT rek jedinice za hlađenje kritične opreme u manjim serverskim ormarima, mrežnim kabinetima i edge računarskim lokacijama.

Ponuda kompletnih rešenja

U portfoliju Vertiv-a nalazi se i Vertiv™ VRC-S mikro data centar koji je po industrijskim standardima sastavljen u fabrici i dizajniran posebno za edge IT aplikacije. Birajte između četiri veličine ormara s dve različite metode hlađenja (odvojeni i samostalni), s backup-om i opcijom integracije UPS uređaja. Inteligentni sklopni PDU, uključujući nadzor svih komponenti i sveobuhvatan softverski paket, upotpunjuje ponudu.

Više informacija o Vertiv proizvodima, rešenjima i uslugama pronađite na Vertiv.com ili kontaktirajte naše distributere u Srbiji Kim Tec i Ingram Micro.

