Uber pokreće robotaksi uslugu sa Lucidom i Nurom u oblasti Zaliva 2026. godine

Uber je potvrdio da će njegova nova robotaksi usluga, razvijena u saradnji sa proizvođačem električnih vozila Lucid i kompanijom za autonomnu vožnju Nuro, zvanično početi sa radom u oblasti Zaliva (Bay Area) tokom 2026. godine.

20.000 autonomnih Lucid vozila sa Nuro softverom

Uber je još u julu najavio plan da uvede najmanje 20.000 samovozećih vozila Lucid, pokretanih Nuro Driver Level 4 autonomnim sistemom. Partnerstvo uključuje i Uberove investicije u obe kompanije – i Lucid i Nuro.

U okviru konačne verzije usluge, korisnici će moći da naruče vožnju putem Uber aplikacije, dok će prevoz biti obavljan Lucid Gravity SUV modelima sa četvrtim nivoom autonomije (vozilo se vozi samostalno, ali uz mogućnost ljudske intervencije u specifičnim situacijama).

Pre nego što usluga postane dostupna javnosti, Lucid i Nuro će zajedno sa Uberom formirati testnu flotu od preko 100 robotaksija, koja će se koristiti za provere bezbednosti.

„Nuro će predvoditi razvoj i validaciju sveobuhvatnog bezbednosnog sistema, koristeći simulacije, testiranja na zatvorenim poligonima i supervizirana testiranja na javnim putevima, kako bi se potvrdilo da robotaksi funkcioniše bezbedno,“ saopštio je Uber.

Kada usluga krene, Uber će biti njen isključivi vlasnik i operater.

Nakon što je 2020. godine prodao svoj interni tim za autonomnu vožnju, Uber se fokusirao na partnerstva sa vodećim kompanijama u ovoj oblasti. Tokom 2025. godine, kompanija je:

pokrenula saradnju sa Waymom u Ostinu i Atlanti ,

u , najavila partnerstvo sa Momentom u Evropi ,

, započela saradnju sa Volkswagenom na autonomnim ID.Buzz kombijima.

Partnerstvo sa Lucidom i Nurom deo je šire Uberove strategije investiranja u samovozeće tehnologije.

„Oblast Zaliva oduvek je bila kolevka tehnoloških inovacija, i sasvim je prikladno da Uber-ov program sledeće generacije robotaksija sa Lucidom i Nurom započne upravo ovde,“ izjavio je Sačin Kansal, glavni direktor proizvoda u Uberu.

On je dodao da kombinacija stručnosti u električnim vozilima, autonomiji i ride-hailing servisu omogućava Uberu da „postavi temelje za bezbedne i skalabilne autonomne vožnje — u oblasti Zaliva i širom sveta.“

Izvor: Engadget