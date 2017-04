Ubi UBI, ibi patria

UBI (Universal Basic Income) je već predmet rasprava mnogih pametnih i vrlo kompetentnih ljudi. Zaista, da li je bolje svim ljudima pokloniti osnovna sredstva za život, a neke ukloniti iz javnog odlučivanja o tome šta je bolje za većinu? Trampolika ili ne, ova ideja ima sve više pobornika.

Svašta zamišljam kad razmišljam koje bih supermoći voleo da imam, ali ekonomija sigurno nije moja jača strana. To prelivanje iz ponude u potražnju uglavnom sam shvatio iz stripa Asterix, što i nije baš neka referenca. Ali, možda pomalo neskromno, mislim da brojkama baratam veoma dobro.

Navedimo primer jer ništa, kao svetli primeri, ne može tako da osvetli našu budućnost. Bio bih veoma zadovoljan da mi neko da 10.000 evra za svakog zaposlenog uz obavezu da ga ne otpustim tokom tri naredne godine, a računica je jasna.

Prema najnovijim podacima, minimalna zarada u Srbiji je 21.296,00 dinara što, zajedno s dažbinama, iznosi 28.724,11 mesečno (izvor). Na godišnjem nivou, to je oko 345.000 dinara ili oko 2.750 evra. Za tri godine, to je oko 8.270 evra – i makar ti radnici ništa ne radili, ja sam nakon tri godine preko 1.700 evra na dobitku za svakog zaposlenog čak i ako im isplaćujem minimalne zarade, uz sve dažbine onima koji su me stimulisali. Ako ih još nateram da rade u pelenama i da mi se klanjaju svaki put kad uđem da ih blagoslovim svojom posetom, sav taj dodatni profit mogao bih da uknjižim sebi. No strings attached.

Po cenu da se zamerim „zemljacima“, podsetiću na stari vic koji govori o tome kako su u misiju na Mesec poslali Muju i majmuna. Majmun je imao precizna uputstva na stotinjak strana, a Mujo je dobio list papira s krupno ispisanim štampanim slovima „Nahrani majmuna i ne diraj ništa“. Ako ne vidite ili ne shvatate šta neko radi, to ne znači automatski da on radi pogrešno. Možda će hleb koji on obezbedi biti dovoljan da ni vi ne budete gladni.

Ubi panis, ibi patria

UBI (unconditional basic income, Citizen’s Income, basic income guarantee, universal basic income, universal demogran ili garantovana sredstva za život) predstavlja osnovna sredstva koja bi buduće, samosvesne države mogle da vam obezbede, ali da se ne mešate u opštu ekonomiju, politiku ili viziju.

UBI koncept je još uvek veoma daleko od realnosti – mnogi će u međuvremenu umreti od gladi ili bolesti, a sasvim je izvesno da će implementacija ovog koncepta biti potpuno drugačija u raznim društvima i kulturama.

Ono što ohrabruje je činjenica da sve veći broj onih koje ste smatrali klasnim neprijateljima veruje u UBI koncept. Tu su Elon Musk (Tesla Motors), Andrew Ng (Baidu), Bill Gross (Pacific Investment Management), Ray Kurzweil (co-founder of Singularity University), pa je i Bill Gates izrazio nesumnjivo interesovanje za ovaj model.

Naravno, ima mnogo onih koji su protiv UBI politike ili onih koji misle da rešenje nije baš tako jednostavno – jer neko jede više nego drugi, a neko oboljeva češće nego drugi, pa nije jednostavno odrediti kvotu za nečiju ishranu, stanovanje ili zdravstvenu zaštitu.

U svakom slučaju, razmislite o ovom konceptu. Možda vam u početku i ne bi pružio onoliko koliko očekujete, ali bi sigurno pružio šansu onima koji zaista brinu o opštem napretku, da bar probaju, a možda i ostvare svoje vizije u kojima bi nam svima moglo biti bolje. Jer „Ubi bene, ibi patria“ – znaju svi nesrećnici koji su u gimnaziji još izučavali Latinski jezik.