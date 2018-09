Ubisoft Beograd u novim prostorijama

Zbog ubrzanog rasta broja zaposlenih u svim sektorima, beogradska poslovnica vodeće AAA gejming kompanije Ubisoft prešla je u novu poslovnu zgradu u Balkanskoj ulici. Nova lokacija prostire se na preko 2.000 kvadratnih metara iskorišćenih za posao i zabavu, i sadrži modernu teretanu i velike terase gde zaposleni provode slobodno vreme.

Ubisoft Beograd otvoren je u novembru 2016. godine. Broj zaposlenih od tada je porastao sa 15 na 60, a planirano je da se rast nastavi i u narednom periodu. Sebastijan Delen, generalni direktor za Ubisoft Bukurešt, Ubisoft Kijev i Ubisoft Beograd izjavio je da preseljenje studija omogućuje neophodne uslove za budući rast. Delen je takođe naveo da je cilj da se beogradski studio transformiše u važnog igrača lokalne IT industrije, i jednog od lidera u segmentu AAA igara u Srbiji.

Pored povećane vidljivosti studija na lokalnom tržištu, nove kancelarije podržavaju strategiju rasta studija kroz veće angažovanje lokalnih talenata. Broj pozicija povećao se u svim sektorima, uključujući i najnoviji sektor za umetnički i dizajn igara i nivoa (Art, Game & Level Design), kao i sektor za razvoj i testiranje. Fokus kompanije trenutno je na tome da značajno proširi programerski tim, zaposli više 3D modelara za umetnički sektor, i proširi tim za razvoj i testiranje. Od otvaranja studija u Beogradu, tim je radio na različitim projektima kao što su PC verzija Ghost Recon Wildlands, the Player versus Player Ghost War mode za Ghost Recon Wildlands, Steep: Road to the Olympics nastavak i nedavno lansirana The Crew 2 igra.

