Ubisoft briše The Crew igru iz biblioteka igrača, bez obzira što su je kupili

Ubisoft-ova trkačka igra The Crew samo je prestala da radi 1. aprila. Neki korisnici navode, međutim, da su stvari otišle malo dalje. Kažu da je kompanija zapravo posegnula u Ubisoft Connect naloge i opozvala licencu za pristup igri, prema izveštajima Game Rant-a i drugih.

Da li je ovo krađa?!

Neki od ovih korisnika ovaj potez upoređuju sa krađom, jer su kupili igru sopstvenim novcem i nisu dobili nikakvo upozorenje da će Ubisoft izbrisati licencu. Prilikom pokušaja pokretanja igre, ovi igrači kažu da su dobili poruku u kojoj se navodi da pristup više nije moguć.

Na prvi pogled, ovo zvuči prilično loše. Ljudi su platili nešto što je oteto. Međutim, postoji jedno veliko upozorenje. The Crew je trkačka igra samo na mreži, tako da zaista nema šta da se radi bez servera. Ti serveri su ugašeni 1. aprila i igra je uklonjena sa stranica digitalnih prodavnica. Takođe, ovaj potez utiče samo na originalnu igru. Crew 2 i The Crew Motorfest i dalje mogu da se igraju.

Kada je Ubisoft najavio da će serveri biti isključeni, ponudio je povraćaj novca onima koji su nedavno kupili The Crew. Igra je trajala oko deceniju, tako da se ovaj povraćaj verovatno nije odnosio na ogromnu većinu igrača. Neki od ovih ljudi su rekli da su planirali da postave privatne servere za igranje igre, što je opcija koja je sada nemoguća.

Ovo nije najveća stvar na svetu, jer The Crew nije operativan, ali naglašava veliki problem sa kupovinom i upotrebom digitalne robe. Plaćamo novac za ove proizvode. Mislimo da ih posedujemo, ali ne posedujemo ništa. Pročitajte uslove korišćenja usluge Ubisoft ili bilo kog drugog velikog izdavača igara da biste to videli. Philippe Tremblay, Ubisoftov direktor pretplate, nedavno je rekao za Gamesindustry.biz da će igračima postati „udobno što ne poseduju“ svoje igre. Nisam siguran da ćemo ikada biti zadovoljni sa idejom da stvari koje smo platili mogu nestati za novčić, čak i ako to postane standardna praksa.

