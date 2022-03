Ubisoft događaj pomeren iz UAE zbog protesta fanova

Planirani e-sport turnir biće pomeren, nakon protesta zbog izjašnjavanja UAE o lezbejskim, gej, biseksualnim i transrodnim pitanjima. U peticiji koju je potpisalo više od 13.000 ljudi navode se njeni ozbiljni LGBTQ+ problemi, uključujući kriminalizaciju homoseksualizma.

Fanovi Ubisoft igre nezadovoljni tretiranjem LGBTQ+ osoba

Ubisoft svake godine održava tri Rainbow Six Siege turnira. Kompanija navodi da će premestiti Six Major u avgustu 2022. u drugu e-sport Rainbow Six regiju, a tačna lokacija tek treba da bude određena. Kompanija je prvobitno branila odluku o organizovanju događaja u UAE, objavljenu u nedelju, 20. februara, rekavši da je održala opsežne razgovore sa vladom UAE i lokalnim e-sport partnerima i timovima.

Na taj način bi se osiguralo da bilo ko od svih rodnih identiteta, seksualnih orijentacija, ili druge individualne osobine bude dobrodošao. Ali to je odmah izazvalo gnev zajednice. U peticiji je ovakav potez nazvan graničnom uvredom za identitet igrača. Jedan od najboljih e-sport naslova, sa više od 70 miliona registrovanih igrača širom sveta, Rainbow Siege ima gej likove i profesionalne igrače.

