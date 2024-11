Ubisoft otpustio tim koji stoji iza igre Prince of Persia: The Lost Crown

Prema informacijama koje je objavio ugledni francuski novinar, Ubisoft je rasformirao tim koji je radio na platformerskoj igri Prince of Persia: The Lost Crown. Razlog za ovu odluku je jednostavan – igra nije ispunila prodajna očekivanja, a Ubisoft je „trebao više ljudi za projekte sa većim prodajnim potencijalom“, kako prenosi Reset Era.

Preusmeravanje timova na druge projekte

Abdelhak Elguess, viši producent igre, izjavio je za Eurogamer da je većina članova tima premeštena na druge projekte, gde će njihova stručnost biti od koristi. Zvanični Twitter nalog za Prince of Persia podelio je javnu verziju Elguessove izjave. Prema izveštaju Insider Gaming-a, The Lost Crown je prodao oko 300.000 kopija u prvim nedeljama, ostvarivši prihod od 15 miliona dolara, što je, navodno, presudilo sudbini igre i njenog razvojnog tima. Iako su zaposleni tražili nastavak igre ili dodatni DLC sadržaj, to je navodno odbijeno.

Iznenađujuće je da su čelnici kompanije odbili da odobre nastavak igre jer su verovali da bi to smanjilo prodaju originala. Ovakav argument deluje neobično, jer nastavci obično povećavaju interesovanje za originalne igre, pogotovo ako izlaze godinama kasnije.

Sjajna igra koja nije dobila šansu

Igra je dobro prihvaćena, sa agregatnom ocenom 86 na Metacriticu i ocenom korisnika od 8.5. Kritičari je porede sa klasicima žanra poput Hollow Knight-a i Castlevania: Symphony of the Night. Mnogi smatraju da je The Lost Crown bio pozitivan korak za Ubisoft, jer je odstupao od tipičnih open-world igara prepunih repetitivnih misija.

Zaposleni su opisali razvoj igre kao najbolji produkcijski proces u svojoj karijeri, prema rečima novinara Gautoza, koji je prvi izvestio o ovoj priči. Igra je bila „svetionik nade“ za one koji su bili iscrpljeni beskonačnim razvojem Beyond Good and Evil 2.

Razlozi za lošu prodaju

Iako nema tačnih podataka, mogući razlog za lošu prodaju je visoka cena od 60 dolara za 2D platformer. Samo Nintendo uspeva da naplati punu cenu za retro-stil igre. Takođe, ove godine su izašle dve sidescrolling Prince of Persia igre, što je možda unelo konfuziju među igrače. The Rogue Prince of Persia, roguelite spin-off, lansiran je u ranom pristupu u maju, što je moglo uticati na prodaju The Lost Crown-a.

Izvor: Engadget

