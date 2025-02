Ubisoft podelio 185 otkaza

Ubisoft je najavio zatvaranje svog studija u Leamingtonu, Engleska, i otpuštanje ukupno 185 radnika u okviru nove mere štednje. Studio, koji je zapošljavao oko 50 ljudi, bio je deo kompanije od 2017. godine, kada ga je Ubisoft preuzeo od Activisiona. Pored zatvaranja ovog studija, otpuštanja će zahvatiti i zaposlene u Stokholmu, Dizeldorfu i Njukaslu (Ubisoft Reflections).

Restrukturiranje nakon neuspešnih projekata i pada prihoda

„Kao deo naših napora da damo prioritet projektima i smanjimo troškove kako bismo osigurali dugoročnu stabilnost, najavili smo ciljano restrukturiranje u studijima Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm i Ubisoft Reflections, kao i trajno zatvaranje studija u Leamingtonu,“ izjavio je Ubisoft za Eurogamer. „Nažalost, ovo će uticati na ukupno 185 zaposlenih. Duboko smo zahvalni na njihovom doprinosu i posvećeni smo da im pružimo podršku tokom ove tranzicije.“

Leamington studio, nekada poznat kao FreeStyleGames, bio je zaslužan za naslove poput Guitar Hero Live i DJ Hero. Nakon prelaska pod Ubisoft, tim je radio na igrama kao što su Tom Clancy’s The Division, Star Wars Outlaws, Skull and Bones i Far Cry 5.

Ubisoft se poslednjih meseci suočava sa velikim izazovima zbog slabih rezultata više igara. Star Wars Outlaws i Prince of Persia: The Lost Crown nisu ispunili prodajne ciljeve, što je dovelo do premeštanja mnogih developera na druge projekte. Pored toga, Ubisoft će zatvoriti igru XDefiant i ugasiti tri povezana studija, otpuštajući dodatnih 277 radnika. Broj zaposlenih u kompaniji je opao sa 20.279 na 18.666 do kraja septembra.

Paralelno sa ovim teškoćama, pojavili su se izveštaji da Ubisoft traži potencijalnog kupca ili razmatra zajednički poduhvat sa Tencentom, koji bi uključivao deo njegovih resursa. Kompanija je ovog meseca izjavila da će nastaviti sa značajnim smanjenjem troškova i da je angažovala vodeće savetnike za ispitivanje različitih strateških i kapitalnih opcija.

Velika očekivanja sada su usmerena ka predstojećem naslovu Assassin’s Creed Shadows. Serijal Assassin’s Creed predstavlja ključnu franšizu Ubisoft-a i jedan od najpouzdanijih izvora prihoda. Rani utisci o igri su pozitivni, sa naznakama da bi mogla privući i dugogodišnje fanove i nove igrače. Ipak, veliko je pitanje da li jedna igra može stabilizovati situaciju u kompaniji koja se suočava sa tolikim problemima.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet