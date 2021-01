Znali smo da će vaskrsli Lucasfilm Games eventualno napraviti novu Star Wars igru, međutim nismo znali kada će se to desiti, niti ko će u tome učestvovati. Sad znamo da to nije EA, a prema najnovijim informacijama, ovoga puta to će biti Ubisoft.

Open-world Star Wars

Mnogim obožavaocima franšize je ova promena došla kao dašak vetra usred pustinje. Tim iza naslova The Division 2 pod komandom Džulijana Gergetija koji je vodio taj projekat, sada će napraviti novi open-world Star Wars naslov.

Vest dolazi dan pošto je Lucasfilm otkrio planove za novu Indiana Jones igru Bethesda-inog MachineGames studija, najpoznatijeg po Wolfenstein serijalu. Dogovor da Ubisoft napravi Star Wars igru, pokazuje kraj ekskluzivnih prava izdavača EA na tu franšizu.

Te vesti ipak ne dolaze kao iznenađenje. Kritika i obožavaoci kritikovali su EA u nekoliko igara, a i nedavno po objavljivanju igre Squadrons. Nekoliko igara je odloženo, a neke odluke, poput pay-to-win mehanike u igrama kao što je Battlefront II, koja je izazvala nezadovoljstvo hiljada igrača, učinilo je da se saradnja stavi pod znak pitanja. To je nateralo rukovodioce da potraže još jednog partnera, a iako će EA i dalje biti – kako kažu – važan strateški partner, nastao je prostor da se saradnja proširi i na druge kompanije.