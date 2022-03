Ubuntu ima potpuno novi logotip

Ubuntu-ov novi logo i dalje koristi narandžastu i belu šemu boja koja nam je svima poznata.

Ali kultni motiv Kruga prijatelja (CoF – circle of friends)? Drugačiji je, ima čvršći i jedinstveniji izgled nego u svojim ranijim iteracijama. Možda najupečatljivije od svega je to što CoF više ne sedi unutar kruga, već je sada smešten na dnu čvrstog narandžastog pravougaonika. Ranije smo opisivali novi CoF kao „druženje“, napominjući da je to „snažan i emotivan prikaz međuzavisnosti koju Ubuntu ima kao OS, platforma, zajednica, projekat“. Umesto da se drže za ruke, izgleda da ljudi u novom logotipu spajaju ruke. To je intimniji zagrljaj. Iako je važno imati kontinuitet sa prethodnim Krugom prijatelja, ažurirana verzija je vitkija, fokusiranija, sofisticiranija, kaže Canonical o svom novom dizajnu, za koji dodaje da je više „evolucija“ nego prava revolucija.

Takođe ima malo više smisla da su glave sada unutar kruga, okrenute jedna prema drugoj i povezuju se direktnije. Novi Ubuntu logotip je takođe istaknutiji u okviru oznake Ubuntu logotipa. Oznaka reči Ubuntu takođe smanjuje svoj font na svetliji, elegantniji, sa velikim slovima „U“ u „Ubuntu“ kao deo procesa. Zašto je Ubuntu promenio svoj logo?

Zašto uopšte menjati logo? Ubuntu je poslednji put doživeo rebrendiranje 2010. Ali Canonical objašnjava da, pošto se Ubuntu i tehnologije koje ga podupiru, vremenom razvijaju, tako bi trebalo da se razvija i brend koji ga predstavlja. Novi logo Ubuntua dizajnirala je ista osoba kao i renovirani iz 2010, Marcus Hallam.

