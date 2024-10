Ugašen još jedan Nintendo Switch emulator

Nintendo je uspeo da ugasi još jedan emulator svojih konzola. Ovog puta kraj je došao za Ryujinx, open-source emulator s kojim je bilo moguće igrati Nintendo Switch igre na Windows, Linux i Mac platformama.

Na Discord serveru emulatora, navedeno je da su developere kontaktirali iz Nintendo-a, sa zahtevom da prestanu da rade na projektu. Nisu dati detalji o eventualnim sankcijama koje bi bile sprovedene u slučaju da se to ne desi.

Emulator je još uvek operativan za one koji ga imaju na svojim računarima, ali je uklonjen Github repository, tako da ga nije moguće više preuzimati. Inače, Ryujinx je privukao pažnju na sebe prošlog meseca, kada je objavljeno da može da pokreće novi Legend of Zelda: Echoes of Wisdom na više od 120 fps, što je daleko bolji rezultat nego na samom Switch-u.

Nintendo već neko vreme povlači agresivne poteze protiv emulatora, a prethodna žrtva je bio Yuzu, koji je uklonjen za mnogih sajtova na kojima je hostovan.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet