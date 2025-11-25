Ugrabite laptopove po fantastičnim cenama

Iskoristite priliku jer ostalo je još samo par dana do kraja neverovatne ASUS Black Friday promocije.

Bez obzira da li vam treba laptop za kućnu ili poslovnu upotrebu, školu ili video igre, sigurno ćete naći nešto zanimljivo u ASUS Black Friday ponudi. Pored sniženih cena, kupce ASUS Vivobook S, Zenbook, ProArt i ROG modela očekuje još jedna lepa pogodnost, a to je produžena garancija. Dodatnu (treću) godinu garancije možete dobiti tako što laptop iz pomenutih serija registrujete na ASUS sajtu do kraja ove godine. Više informacija o toj promociji možete naći OVDE.

ASUS Vivobook 15 (X1504) – Skriveni dragulj

Prosto je neverovatno koliko zanimljivih stvari se krije u ovom veoma pristupačnom laptopu. Iako se u najnižem cenovnom rangu kupci fokusiraju uglavnom samo na osnovne specifikacije i cenu, postoji nekoliko zanimljivih karakteristika koje ovaj laptop izdvajaju od konkurencije. Poseduje MIL-STD-810H sertifikat o izdržljivosti po vojnim standardima, a ima i ASUS Antimicrobial Guard Plus tehnologiju koja sprečava razmnožavanje bakterija i virusa, pa su delovi laptopa koje najčešće dodirujemo (tastatura, tačped i oslonac za dlanove) oslobođeni ovih napasti, čime se štiti zdravlje korisnika. Vivobook 15 ima IPS ekran dijagonale 15,6 inča i Intel procesor, a dostupan je u različitim konfiguracijama, od kojih neke imaju i tastaturu sa pozadinskim osvetljenjem, što je retkost u ovoj cenovnoj kategoriji.

ASUS Vivobook 16 (X1607) – ulaznica u Copilot+ PC svet

Tražite svestran i pristupačan laptop naprednih karakteristika, koji ne košta mnogo? ASUS Vivobook 16 (X1607) je odličan izbor za kućne korisnike, ali i đake. Zahvaljujući velikom ekranu dijagonale 16 inča, pogodan je za rad, ali i uživanje u multimedijalnim sadržajima. U pitanju je jedan od najpristupačnijih Copilot+ PC uređaja, pa su korisnicima na raspolaganju sve napredne AI funkcije Windowsa. Pokreće ga Qualcomm Snapdragon X procesor, što garantuje dobre performanse i dugotrajan rad na bateriji. Takođe poseduje MIL-STD-810H sertifikat o izdržljivosti, što garantuje kvalitetnu izradu i dugotrajnost.

ASUS Zenbook DUO (UX8406) – šampion produktivnosti

Umorni ste od stalnog prebacivanja iz jednog programa u drugi? Voleli bi da vaš laptop ima veći ekran, ali ne želite da žrtvujete mobilnost? Za vas je kao stvoren ASUS Zenbook DUO (UX8406). Zahvaljujući tome što ima dva OLED ekrana dijagonale 14 inča, Zenbook DUO omogućava sjajnu produktivnost, uz zadržavanje kompaktnih dimenzija. Možete ga postaviti tako da ekrani budu jedan pored drugog, kao otvorena knjiga, ili jedan iznad drugog. Poseduje i Bluetooth tastaturu koja se po potrebi može odvojiti ili postaviti preko jednog od ekrana, a u kompletu se dobija i digitalna olovka. Zasnovan je na najnovijem Intel Core Ultra 9 procesoru. Zahvaljujući svemu tome, Zenbook DUO predstavlja fantastičan izbor za sve koji rade sa više programa istovremeno ili u radu često koriste eksterni monitor.

ASUS Zenbook A14 (UX3407) – nestvarno lagan

Nerviraju vas veliki i teški laptopovi? Želite nešto što gotovo nećete ni osetiti u torbi ili rancu kada putujete? Sa težinom od svega 980 grama i baterijom koja nudi neverovatnu autonomiju, ASUS Zenbook A14 (UX3407) predstavlja ispunjenje sna svih koji mnogo vremena provode van kuće i kancelarije. Pravo je uživanje raditi na ASUS Lumina OLED ekranu dijagonale 14 inča, živopisnih boja, a srce sistema je Qualcomm Snapdragon X Elite procesor. Kućište je izrađeno od Ceraluminuma, specijalnog materijala koji je tvrđi i otporniji na habanje od klasičnih metalnih kućišta, a uz to su i manje vidljivi otisci prstiju.

ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608 – za trenutke opuštanja i zabave

Volite video igre, ali vam je budžet ograničen? Prava stvar za vas je ASUS TUF Gaming A16 (2025) FA608. Osmišljen je tako da pruži što bolji odnos performansi i uloženog novca. Dostupan je u više konfiguracija, a u najjačoj ima AMD Ryzen 9 procesor i NVIDIA RTX 5070 grafičku kartu. Ekran je dijagonale 16 inča, a laptop poseduje dva memorijska slota i dva slota za SSD. I ovaj laptop se odlikuje MIL-STD-810H sertifikat, što znači da je prošao rigorozno testiranje, kako bi kvalitet bio na visokom nivou.

ROG Strix G16 (2025) G615 – gejmerski san

Ako u vama kuca srce pravog gejmera, ASUS je za vas spremio ROG Strix G16 (2025) G615. Hlađenje tečnim metalom omogućava da Intel Core Ultra 9 procesor u svakom trenutku pruži maksimalne performanse, a uparen sa NVIDIA RTX 5080 grafičkom kartom, omogućava da igrate svoje omiljene igre u punom sjaju. Posebno je zanimljiv novi mehanizam koji omogućava jednostavno i brzo otvaranje kućišta, bez upotrebe alata. Zahvaljujući tome, možete lako nadograditi memoriju ili SSD, ako se za to bude ukazala potreba. Ovaj model ima ekran dijagonale 16 inča, ali ako vam ni to nije dovoljno, dostupan je i model G18, čiji ekran ima dijagonalu od čak 18 inča. Ukoliko se učlanite u ROG Elite klub, kupovinom ovog laptopa dobijate mnoštvo bodova koje možete zameniti za zanimljive i vredne nagrade. Treba istaći da možete postati član i bez kupovine laptopa. Treba vam samo dobra volja i malo vremena. Više detalja o ROG Elite klubu možete naći OVDE.

Gde se mogu naći ovi laptopovi?

Više detalja o svim navedenim laptopovima, kao i informacije gde ih kupiti, možete videti ako kliknete OVDE.