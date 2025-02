Ugreenov uređaj za praćenje novčanika 

Ugreen je najavio još jednu Apple AirTag alternativu sa svojim novim Finder Slim tracker novčanikom. Ne samo da je mnogo tanji od Apple AirTag-a, sa samo 1,7 mm debljine, Finder Slim je takođe tanji od 2,4 mm Chipolo Card Spot, 2,8 mm Pebblebee Card Universal, 2,5 mm Tile Slim i 2,6 mm Eufy SmartTrack kartice E30.

Sada je dostupan preko Amazona za 26,99 dolara, što ga takođe čini jednim od najjeftinijih tragača novčanika kompatibilnih sa Apple-ovom Find My mrežom.

Poput Eufy i Pebblebee-ovih uređaja za praćenje novčanika, Ugreenov Finder Slim ima punjivu bateriju umesto jednokratne. Tvrdi se da trajanje baterije traje do 12 meseci između punjenja, što je mnogo kraće od tri godine. Tile kaže da će njegov uređaj za praćenje novčanika raditi, ali potencijalno možete nastaviti da koristite Ugreen i duže od toga. Loša strana ultra tankog punjivog novčanika trackeri kao što je Finder Slim je da su pretanki da bi koristili standardni USB-C priključak za punjenje. Umesto toga, oslanja se na vlasnički kabl za punjenje sa magnetnim konektorom za koji ćete morati da se uverite da ga ne zamenite pre nego što vam zatreba ponovo za narednih 12 meseci. Povrh toga, ako su slike proizvoda tačne, vlasnički kabl za punjenje koji uključuje Ugreen je kompatibilan samo sa USB-A.

Finder Slim radi sa Apple-ovom mrežom Find My, ali u potpunosti preskače podršku za Google-ovu mrežu Find My Device. Daljinsko praćenje vam omogućava da vidite poslednju prijavljenu lokaciju Finder Slima na mreži, a takođe će pokrenuti ostavljene podsetnike kada se prvobitno odvoji od vašeg iPhone-a. Ugrađeni alarm od 80 dB bi trebalo da olakša određivanje tačne lokacije tragača kada je u blizini i na dometu – čak i kada je u novčaniku – i ima IP68 ocenu, tako da može da preživi potpuno zakucavanje do 30 minuta . Samo nemojte očekivati da ćete moći da ga pronađete ako završi u piću.

