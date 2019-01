Uhapšen haker koji je uspeo da celu jednu naciju ostavi bez interneta

Britanski haker, čiji su cyber napadi doveli do toga da čitava republika Liberija ode offline, uhapšen je, te osuđen na skoro tri godine zatvora.

Naime, Daniel Kaye je u oktobru 2015. godine izveo seriju napada na liberijsku kompaniju Lonestar, koja je jedan od glavnih mobilnih operatera u ovoj zemlji, a napadi su bili toliko snažni da je ova zapadnoafrička republika ostala offline veći deo naredne godine. Istragom se utvrdilo da je haker bio unajmljen od strane jednog zaposlenog u rivalskoj kompaniji Cellcom, ali nema dokaza da su čelnici kompanije bili upoznati sa planom.

Kaye je priznao krivicu, te prihvatio odgovornost za kreiranje bot mreže – niza kompjutera koji su povezani sa ciljem da izvode napade na sisteme, te je 11. januara osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od dve godine i osam meseci. Tokom suđenja se utvrdilo da je optuženi, dok je boravio na Kipru, izazvao nekoliko DdoS napada na Lonestar, što je dovelo do toga da kompanija potroši preko 600 hiljada dolara na ublažavanje posledica napada. Pored toga, korisnici su zbog problema u to vreme masovno napuštali mrežu, što je dovelo do gubitaka koji se mere u desetinama miliona dolara.

Napadač je uhapšen u februaru 2017. godine, te odmah deportovan u Nemačku, gde je priznao da je odgovoran i za napade na Deutsche Telekom koji su ugrozili milione korisnika u novembru 2016. godine. Eksperti ističu da se radi o visoko stručnom hakeru-plaćeniku, čije su aktivnosti ugrozile poslovanja velikog broja kompanija širom sveta, a kao njegovo najveće „dostignuće“ navodi se da je uspeo da čitavu jednu naciju liši interneta, te joj zatvori prozor u svet.

Izvor: CNN

Podelite s prijateljima

Tweet