Uhapšeni haker moraće da plati skoro milion funti odštete

Grant West, haker koji je izveo sajber napade na više od 100 kompanija, osuđen je na kaznu zatvora od 10 godina i osam meseci, a uz to će morati da plati i 922.978,14 funti odštete.

U policijskoj istrazi pod kodnim imenom „Operation Draba“ praćene su West-ove aktivnosti na dark web-u, gde je bio poznat pod nadimkom „Courvoisier“. Utvrđeno je da je on koristio phishing email-ove kako bi pribavio finansijske podatke desetina hiljada korisnika. Te podatke on je prikupio od desetina poznatih kompanija, među kojima je i Uber, i kasnije ih je prodavao na različitim prodavnicama na dark web-u. Profit koji je ostvarivao tim putem, pretvarao je u kriptovalute i čuvao ih je na različitim nalozima. Nakon hapšenja, na njegovim nalozima pronađeno je oko milion funti u različitim kriptovalutama, koje su mu oduzete. One će biti prodate, a od toga će biti namirene žrtve njegovih napada.

Pored finansijskih podataka, West je na dark web-u prodavao i kanabis, ali i „how to“ uputstva kako da se izvedu sajber napadi. Ukradene podatke o kreditnim karticama koristio je i za sopstvene potrebe. Koristio ih je za plaćanje odmora, hrane, kao i za svakodnevne potrepštine.

Izvor: BBC